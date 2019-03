Serie A | il derby Milan-Inter in esclusiva su Sky in 4K HDR

Pronostici Serie A 28ª giornata : Milan favorito nel derby contro l'Inter : Non sono mai scontati i Pronostici in Serie A e non lo saranno nemmeno nella ventottesima giornata che si apre venerdì sera, 15 marzo, con l'anticipo Cagliari-Fiorentina. Dieci sfide appassionanti che mettono in palio dei punti d'oro per la classifica. Cerchiamo di capire quali sono le squadre favorite per la vittoria, dando uno sguardo alle quote dei bookmakers. Tutti i Pronostici di Serie A Cagliari-Fiorentina. È l'anticipo del venerdì di ...

Il derby tra Milan e Inter infiamma la 28a giornata di Serie A : le previsioni di William Hill : La tre giorni di Serie A valida per la ventottesima giornata comincia stasera con l’anticipo tra Cagliari e Fiorentina. Nonostante gli appena due punti nelle ultime tre gare, i viola risultano favoriti a quota 2.37 sulla lavagna di William Hill, il più autorevole bookmaker britannico. Il successo dei padroni di casa e la X, invece, valgono entrambi 3.25. Crollano, invece, le quote relative alla sezione Doppia Chance, con la combinazione ...

Pronostici Serie A - i consigli di CalcioWeb : incognita derby : Pronostici Serie A – Si apre stasera la 28^ giornata di Serie A con l’anticipo tra Cagliari e Fiorentina. Viola col dubbio Chiesa, isolani che puntano ad allungare sul terzultimo posto occupato dal Bologna. Domani tocca alla Roma, impegnata a Ferrara contro la Spal. I giallorossi vogliono vincere per avvicinarsi alle due milanesi, impegnate nel derby domenica sera. La Juventus gioca a Genova contro la squadra di Prandelli domenica alle 12.30 ...

Serie A - 28ma giornata : Torino-Bologna e Genoa-Juve su Dazn - derby di Milano su Sky : Torna la Serie A, che tra il 15 e il 17 marzo propone dieci partite relative al girone di ritorno del campionato 2018-2019. Si comincia con l'anticipo Cagliari-Fiorentina, che si gioca alle 20:30 del 15 febbraio marzo. I viola sono favoriti per la vittoria, ma solo sulla carta, perché i sardi sanno benissimo che è tra le mura amiche che devono mettere insieme i punti salvezza. La gara può essere vista su Sky e in streaming su Sky Go. Nel ...

Serie A - gli arbitri della 28giornata : a Guida il derby di Milano : Marco Guida può essere definito a tutti gli effetti "l'arbitro dei derby". Perché è al direttore di gara di Torre Annunziata che Nicola Rizzoli ha affidato la partita tra Milan e Inter, proprio come ...

Serie C - la Juve Stabia rallenta nel derby : 2-2 con la Cavese : GIRONE A - Pari e patta tra Pro Vercelli e Robur Siena . L'1-1 finale porta le firme di Berra nel primo tempo per i padroni di casa e di Gerli per gli ospiti. Toscani a 47 punti, a +2 proprio sui ...

Serie B : va al Lecce il derby col Foggia - beffa Cosenza. Crolla il Pescara : ROMA - Dopo l'anticipo di ieri sera, nel quale l' Hellas Verona ha sbancato il Renato Curi di Perugia per due reti ad una, nella giornata odierna la Serie B presenta un terzetto di gare alle ore 15: ...

Serie A - Milan e Inter entrambe vincenti prima del derby. Fiorentina-Lazio : quote in bilico ma i biancocelesti sono avanti a 2.50 su Sisal Matchpoint : Il Milan, dopo aver conquistato il terzo posto, va a Verona dove trova il Chievo sempre più vicino alla retrocessione. I rossoneri sono imbattuti da 9 gare consecutive e la trasferta veronese dovrebbe allungare a 10 la striscia positiva. I bookmaker di Sisal Matchpoint assegnano la vittoria agli uomini di Gattuso, a 1.57, difficile il successo dei gialloblù, a 6.00, il pareggio si gioca a 4.00. Piatek è a secco da due gare ma proprio ...

Serie A - il derby di Genova non si giocherà di lunedì : Data derby Genova – Il derby di Genova non si giocherà lunedì 15 aprile. Lo ha annunciato il governatore della Liguria Giovanni Toti che ha parlato con il presidente della Lega Serie A dopo le polemiche per la decisione di non farlo disputare sabato o domenica. Palermo, Mirri e Foschi trattano col Gruppo Preziosi Quindi, […] L'articolo Serie A, il derby di Genova non si giocherà di lunedì è stato realizzato da Calcio e Finanza - ...

Eroi per caso nei derby : tutti i bomber più improbabili in gol in Serie A. FOTO : Notti memorabili e marcatori d'eccezione nelle sfide più sentite del campionato italiano: parliamo dei derby da Roma a Milano oltre a Torino e Genova, match che hanno regalato bomber inattesi dai gol ...

Calcio - i migliori italiani della 27^a giornata di Serie A : Fabio Quagliarella segna ancora - Ciro Immobile re del derby : Si è chiuso un nuovo fine settimana, e con esso una nuova giornata della Serie A di Calcio, dove si sono disputati incontri di cartello come il derby di Roma o il big match tra Juventus e Napoli, ma che ha visto anche il Milan sorpassare l’Inter al terzo posto della classifica. Un turno da ricordare dunque, dove non sono mancate le prestazioni degli italiani, con alcuni azzurri che si sono resi protagonisti nelle dieci sfide. Ad aprire il ...

Serie B - Verona-Venezia 1-0 : un acuto di Di Gaudio decide il derby : if, displayAds && document.location.pathname.match, "news/calcio/Serie-a/",, oddsServeCom.queue.push, 'oddsserve-csi-1', VERONA - Il Verona vince il derby con il Venezia di misura. L' 1-0 porta la ...

Probabili formazioni Serie B/ Le scelte di Grosso per il derby del Bentegodi : Probabili formazioni Serie B: le mosse e le scelte degli allenatori in vista delle partite della 27giornata del campionato cadetto, il 2 e 3 marzo 2019.

Risultati Serie B/ Classifica aggiornata - diretta gol live : focus sul derby veneto : Risultati Serie B: nella 27giornata del campionato ecco la diretta gol live score e la Classifica aggiornata con le tre partite che si giocano il 3 marzo.