Oggi la guerra in Siria compie 8 anni | ma non c’è niente da festeggiare

(Di venerdì 15 marzo 2019) Ogni giorno, nel 2018, almeno tre bambini, tre bambini innocenti, sono stati uccisi a causa dellain. Unacheentra nel suo nono anno.Da quel lontano 15 marzo 2011 l'UNICEF stima che siano nati 5 milioni di bambinini, 4 milioni ine 1 milione nei Paesi che ospitano rifugiati. Molti di loro sono cresciuti ormai, hanno compiuto 6, 7, 8, ma non hanno mai vissuto in un Paese senza, o non hanno mai visto le loro case. Non hanno mai conosciuto quella che per noi è la normalità.Potrebbe sembrare che il conflitto instia rapidamente per concludersi: non è così. Quello registrato l'anno passato è il più alto numero di bambini uccisi in un solo anno dall'inizio della, e questi sono solo i numeri che l'ONU è stato in grado di verificare, ma le cifre reali sono probabilmente molto ...

