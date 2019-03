Io | Monti | le mie cinque vite ora lancio la banca del futuro

ilgiornale

(Di venerdì 15 marzo 2019) Milano Fuori ci sono i fregi littori disegnati accanto ai binari della Stazione Centrale. Dentro ipad, schermi, telefonini: è ilche bussa e ci vuole una certa dose di fantasia per capire che siamo in una. "Ci siamo sistemati in questo vecchio ufficio postale - sorride Corrado Passera - per me è un ritorno a casa, a una mia vita precedente anche se quella di adesso ha ritmi impegnativi: stamattina alle 7,30 abbiamo festeggiato il terzo compleanno di Eugenia, l'ultima dei mieifigli, poi l'ho accompagnata all'asilo ed eccomi qua", sorride l'ex ministro dell'Economia, la giacca persa in un ambiente verticale, tutto riunioni e vetri, dal nome, Illimity, che sembra il titolo di un film di fantascienza.Dottor Passera, questa è la sua quinta esistenza?"No, è la sesta se conteggiamo anche gli anni dell'università e della formazione".Ricapitolando?"C'è stata l'epoca in cui ...

