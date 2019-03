I Minions | trama e curiosità sui personaggi con le voci di Fabio Fazio e Luciana

tvzap.kataweb

(Di venerdì 15 marzo 2019) Il film d'animazione di Pierre Coffin e Kyle Balda, pensato come spin-off prequel di Cattivissimo me, ha come protagonisti i Minions creati da Ken Daurio e Cinco Paul: va in onda sabato 16 marzo alle 21.20 su Italia1.

I Minions esistono da sempre e da allora hanno un unico scopo nella vita: servire il padrone più cattivo che c'è al mondo. Così lavorano per un t-rex, un uomo preistorico, un faraone d'Egitto, il conte Dracula e alla fine anche per Napoleone. Ogni volta, però, in maniera accidentale causano la morte del loro padrone. Visti i danni combinati nei secoli, si trasferiscono in una grotta ghiacciata in mezzo al nulla e vivono una vita isolata; all'inizio sembrano felici ma con il passare degli anni cadono in depressione. Così un giorno, tre coraggiosi, Kevin, Stuart e Bob, decidono di partire ...