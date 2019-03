A22,Toninelli: da Enti passi indietro

Sulla A22 dai soci pubblici interessati è arrivato "un nuovo piano economicofinanziario che prevede una drastica riduzione del futuro livello di traffico che incide negativamente sui pedaggi e aumenta i costi per gli ut". Così il titolare delle Infrastrutture. Il Ministero "auspica che si possa tornare a ragionare con le parti in causa, su una concessione totalmente in house" Ma se così non fosse, il Mit sarà obbligato "ad avviare le procedure di gara" per individuare il nuovo concessionario.(Di venerdì 15 marzo 2019)

