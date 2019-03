Trono Classico | dopo Salvatore e Cristiano Angelucci arriva Alessandro

Uomini e Donne - anticipazioni Trono Classico : ANDREA discute ancora con NATALIA - MURIEL e KLAUDIA : Il percorso di ANDREA Zelletta a Uomini e Donne comincerà ad essere decisamente in salita: come abbiamo segnalato in precedenza ai nostri lettori, il ragazzo ha baciato nelle scorse esterne NATALIA Paragoni, MURIEL e KLAUDIA. Le tre ragazze, ovviamente, non hanno preso bene l’atteggiamento assunto dal tronista e non hanno mancato di farglielo notare. Le anticipazioni segnalano che MURIEL si è sfogata con la redazione e, in preda a una ...

Uomini e Donne - Trono Classico : nuovo confronto tra TERESA e ANDREA : Continua a far discutere la scelta finale di TERESA Langella e, nel corso di una delle ultime registrazioni del trono classico di Uomini e Donne, Maria De Filippi ha invitato in studio l’ex tronista, accompagnata clamorosamente da ANDREA Dal Corso. Quest’ultimo, come i fan del programma già sanno, ha scelto di non presentarsi alla festa di fidanzamento per sancire l’inizio della sua relazione con la Langella e la sua decisione ...

Anticipazioni Uomini e Donne Trono Classico : Andrea Dal Corso Macchia la Sincerità di Teresa Langella! : Anticipazioni Uomini e Donne Trono Classico: Andrea Dal Corso e Teresa Langella entrano in studio raggianti e felici. Qualcosa però turba la loro serenità ed in breve tempo, scoppia il putiferio! Cosa è accaduto tra i due? Anticipazioni Uomini e Donne Trono Classico: in studio ospiti per una puntata speciale, Andrea Dal Corso e Teresa Langella! I due hanno trasCorso due giorni insieme! Una parola di troppo, fa scoppiare la lite! In queste ore ...

Anticipazioni Trono Classico - Natalia piange per Andrea : critiche dopo Ivan : Anticipazioni Trono Classico lunedì 11 marzo 2019, Natalia in lacrime per Andrea: la presa di posizione dopo l’addio a Ivan Gonzalez Oggi negli studi di Uomini e Donne è stata registrata un’altra puntata del Trono Classico. Andrea Zelletta, dopo aver baciato tutte le sue corteggiatrici la scorsa settimana, ha dovuto fare i conti con la […] L'articolo Anticipazioni Trono Classico, Natalia piange per Andrea: critiche dopo Ivan ...

Trono Classico - Teresa : la sua reazione dopo la rivelazione di Andrea : Andrea Dal Corso del Trono Classico si è fidanzato? La reazione di Teresa Langella Andrea, in queste ultime ore, ha fatto molto discutere i tantissimi fan del popolare dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi. Il motivo? Il ragazzo, durante una serata in discoteca, ha confessato schiettamente di avere una fidanzata. Una confessione che ha lasciato tutti di stucco, creando non poche polemiche sul web. Ma come l’avrà presa ...

Anticipazioni Uomini e Donne Trono Classico : Angela Riceve i Fischi Del Pubblico! : Anticipazioni Uomini e Donne Trono Classico: Federica si elimina ed Andrea Zelletta la lascia andare. Il tronista bacia tutte e resta senza corteggiatrici! Angela nasti definisce pagliaccio un suo corteggiatore! Anticipazioni Uomini e Donne Trono Classico: Andrea Zelletta è sulla stessa lunghezza d’onda di Claudia. Anche lui ha capito che Natalia non muove un dito per lui! Nel salotto dell’amore, poche ore fa si sono tenute le nuove ...

Trono Classico - Luigi e Irene insieme : Valentina svela un retroscena : Valentina del Trono Classico fa una nuova confessione su Luigi Mastroianni Luigi Mastroianni, come tutti sapranno ormai a menadito, ha scelto Irene Capuano, la quale ha risposto di sì. Ovviamente Valentina Galli non c’è affatto rimasta bene, non nascondendo tutta la sua delusione per non essere stata la preferita del tronista di origini catanesi. Ma non è finita qua perchè quest’ultima, a distanza di una settimana da questo evento, è ...

Anticipazioni U&D Trono Classico - registrazione del 7 marzo : Andrea bacia tutte : Ieri, 7 marzo, è stata registrata a Roma una nuova puntata del trono classico di Maria De Filippi, caratterizzata più che altro da tanti e baci e tanti abbandoni. Ad avere il trono più movimentato questa settimana è stato il tronista Andrea Zelletta che, dopo aver criticato per settimane l'operato di Ivan Gonzalez, ormai felicemente fidanzato con la sua scelta Sonia Pattarino, ha pensato bene di baciare tutte le sue corteggiatrici, facendo ...

Anticipazioni Trono Classico - Andrea bacia tutte e Natalia va via : Federica eliminata : Uomini e Donne Anticipazioni, Andrea Zelletta non ferma Federica che si elimina: ecco perché Le Anticipazioni del Trono Classico sulla registrazione di oggi pomeriggio faranno sorridere qualcuno di voi. Andrea Zelletta è uscito in esterna con tre corteggiatrici e le ha baciate tutte! Chi sono le tre in questione? Klaudia, Muriel e Natalia, che nella […] L'articolo Anticipazioni Trono Classico, Andrea bacia tutte e Natalia va via: Federica ...

Trono Classico - Sonia Lorenzini sogna le nozze : la risposta del fidanzato : Uomini e Donne, Sonia Lorenzini sogna il matrimonio: la risposta del fidanzato Federico Piccinato Procede a gonfie vele la storia tra Federico Piccinato e Sonia Lorenzini la quale, dopo Emanuele Mauti, ha ritrovato l’amore tra le braccia un altro suo ex corteggiatore. Le cose tra l’ex tronista e il suo nuovo fidanzato vanno talmente bene […] L'articolo Trono Classico, Sonia Lorenzini sogna le nozze: la risposta del fidanzato ...

Trono Classico - Manuel Vallicella : “La morte di mia madre mi ha stravolto” : Uomini e Donne Trono Classico, Manuel Vallicella torna a parlare della madre morta: “Quello che mi è successo mi ha stravolto la vita” Le ultime settimane non saranno state sicuramente facili per Manuel Vallicella. L’ex tronista di Uomini e Donne ha dovuto fare i conti con un terribile lutto e, da quando è morta la […] L'articolo Trono Classico, Manuel Vallicella: “La morte di mia madre mi ha stravolto” ...

Anticipazioni Uomini e donne - Trono Classico : Andrea riprende Natalia - ospiti Ivan e Luigi : L'ultima registrazione dedicata al trono classico di Uomini e donne, che si è tenuta il 3 marzo, ha confermato le aspettative della vigilia, ovvero il ritorno di Natalia Paragoni nel programma per corteggiare Andrea Zelletta. Quest'ultimo aveva raggiunto la ragazza nella villa durante il weekend dedicato a Ivan Gonzalez: successivamente era stato proprio il tronista spagnolo a lasciare libera la sua corteggiatrice. Da questo punto è partita ...