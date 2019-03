Quello che la produttività non dice sul mondo del lavoro

Milan-Inter - tutto Quello che c'è da sapere sul derby : Dov'è possibile guardare Milan-Inter? La sfida tra Milan e Inter sarà visibile in diretta e in esclusiva su Sky Sport Uno HD e su Sky Sport Serie A HD su fibra, satellite e digitale terrestre. Quanti ...

Tutto Quello che è successo a Wired Health 2019 : (foto: Selene Maestri e Frank Russo) L’intelligenza artificiale e le app. Gli esoscheletri e le comunità digitali. I big data e la blockchain. Sul palco di Wired Health, andato in scena il 13 marzo a Milano, tutti i protagonisti della salute del futuro. A inquadrare l’importanza del settore dell’Healthcare ci ha pensato in apertura Viktor Savevski, Chief Digital Officer di Humanitas. “La spesa sanitaria continua a ...

Cosa accade se mettiamo uno smartphone nel frullatore? Quello che esce è “un tesoro” : Un’esperimento provocatorio, Quello di mettere un telefonino nel frullatore ma a fin di bene: è quanto fatto dall’Università britannica di Plymouth per richiamare l’attenzione sui materiali di cui sono fatti gli smartphone moderni. Infatti, il prodotto dell’esperimento è un vero e proprio “tesoro” che va dai minerali più comuni come ferro e silicio, a minerali rari come oro e tungsteno, che quindi sarebbe ...

ExpoMove 2019 : Firenze per 4 giorni capitale della mobilità elettrica e sostenibile in Italia - tutto Quello che c’è da sapere : Sta per partire la prima edizione di ExpoMove, l’evento dedicato alla mobilità urbana elettrica e sostenibile. La quattro giorni, da martedì 9 a venerdì 12 aprile, si svolgerà nella prestigiosa location della Fortezza da Basso, a Firenze. Il capoluogo fiorentino è una delle città dove è in corso la trasformazione del trasporto elettrico pubblico e privato, con la terza linea di tramvia elettrica inaugurata da poco che rivoluziona gli spostamenti ...

Roma - Ranieri : 'C'è predisposizione a fare Quello che chiedo. Voglio una squadra senza condizionamenti' : 'La squadra ha risposto sufficientemente bene sulle prime cose che ho chiesto. So che non posso chiedere molto di più perché sono abituati a giocare in una determinata maniere e quindi non vedo tutto ...

Anche Messi loda Cristiano Ronaldo : “Quello che ha fatto è impressionante” : Leo Messi ha domato ieri il Lione con una prestazione super, per rispondere a quella di Cristiano Ronaldo contro l’Atletico Madrid Anche Leo Messi non si è potuto esimere dal lodare la prestazione incredibile di Cristiano Ronaldo contro l’Atletico Madrid. Una tripletta splendida che ha consentito alla Juventus di approdare ai quarti di finale. Messi ieri non è stato da meno nell’annichilire il Lione con un cucchiaio che ...

Il lavoro del future maker - che già sa Quello che verrà : Chissà com’è quel 2050 di cui parla Cristina Pozzi. Lei, fondatrice e amministratore delegato di Impactscool, sembra saperlo già, tanto che ha scritto una prima guida dedicata a chi non vuole partire impreparato per il viaggio verso il futuro: «Benvenuti nel 2050» è il suo nuovo libro, appena pubblicato (Egea, 160 pagg., 16 euro). Niente tarocchi, nessun cielo astrale né sfera di cristallo, l’autrice si basa su analisi e osservazioni ...

Live - Non è la d'Urso - Heather Parisi su Lorella Cuccarini : "Parlo di Quello che so" : Nel corso di Live - Non è la d'Urso, la prima puntata del nuovo contenitore di prime time del mercoledì condotto da Barbara d'Urso, la ballerina Heather Parisi è stata ospitata negli studi di via Colico per parlare della sua vita e della sua rivalità con Lorella Cuccarini.La showgirl, che ha dovuto interagire in merito alla sua maternità con Alessandro Meluzzi, Veronica Maya, Vladimir Luxuria, Carmen Russo e Giovanni Ciacci, ha detto la sua ...

Wanda Nara : 'Nessuno può chiudermi la bocca - continuerò a dire Quello che penso' : L'argentina è stata scelta dal giornalista Cesare Lanza fra i vincitori del Premio Socrate: 'Perché altri procuratori nel mondo del calcio e dello spettacolo hanno fatto esternazioni anche più ...

Wanda Nara : "Dirò sempre Quello che penso - avanti con le mie idee" : "Continuerò con le mie idee dicendo quello che penso. So che il mondo del calcio è un po' difficile per una donna. ma continuerò a dire che le cose che penso io, che ovviamente uno può condividere oppure no". Lo ha detto Wanda Nara , procuratrice e moglie del ...

Nissan e DOCOMO : test su strada della tecnologia che coniuga il mondo reale con Quello virtuale : 1/3 ...