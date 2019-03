Palermo, due morti in agguato allo Zen

Padre e figlio uccisi con colpi d'arma da fuoco in unscattato a poca distanza dalla loro abitazione, nel quartiere Zen di. Le vittime sono il 53enne Antonino Lupo e suo figlio Giacomo di 18 anni. I due sono stati trasportati in gravi condizioni all'ospedale Villa Sofia dove sono deceduti. Da quanto risulta dagli schedari della polizia il 53enne avrebbe numerosi precedenti penali per reati legatispaccio di stupefacenti. Il figlio sarebbe incensurato. Indaga la Polizia.(Di giovedì 14 marzo 2019)

