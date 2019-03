La Camera approva le dimissioni di Guido Crosetto: “Ho sofferto, ma non lascio politica” (Di giovedì 14 marzo 2019) La Camera ha accolto la richiesta di dimissioni di Guido Crosetto, parlamentare eletto con Fratelli d'Italia. L'ormai ex deputato ha dichiarato: "La mia è una decisione sofferta. Non è una scelta di convenienza ma è dettata dal ragionamento. Ho rispettato tutti e da tutti sono stato rispettato. Sono onorato di essere stato qui. Il mio impegno politico continuerà".



