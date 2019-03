F1 | Mondiale 2019 | si comincia! I pro e contro dei team favoriti per il titolo

F1 - Mondiale 2019 : il regolamento delle power-unit. Quanti GP devono durare? Affidabilità decisiva per la vittoria finale : L’Affidabilità sarà un fattore decisivo nel Mondiale F1 2019 che scatterà nel weekend con il GP d’Australia, essere in possesso di una monoposto performante e che non abbia mai dei problemi meccanici rappresenta un vantaggio fondamentale per chi punta alla conquista del titolo iridato. La stagione si preannuncia altamente scoppiettante ed elettrizzante, nei vedremo davvero delle belle nel corso dei 21 Gran Premi in programma tra il ...

Giornata Mondiale del Sonno 2019 - dormi bene e invecchia in salute : Come ormai ogni anno, il 15 marzo si celebra in tutto il mondo la Giornata Mondiale del Sonno (World Sleep Day), un evento annuale dedicato alla cultura e consapevolezza dell'importanza del Sonno, che si celebra nel venerdì che precede l'equinozio di primavera. La Giornata è promossa contemporaneamente in ogni parte del mondo, dalla World Sleep Society e, in Italia, dall'Associazione Italiana di Medicina del Sonno (AIMS).La ...

F1 - Mondiale 2019 : analisi tecnica e confronto tra Ferrari e Mercedes. Differenze - analogie e concept : Il Mondiale 2019 di Formula Uno ruoterà, con molta probabilità, sul duello ravvicinato tra Mercedes e Ferrari. La scuderia di Brackley è reduce da cinque annate nelle quali ha dominato, proponendo vetture sempre performanti e, soprattutto, in grado di migliorare con costanza lungo tutto il corso dell’anno. Nelle due ultime annate la Ferrari si è avvicinata molto, ma per svariati motivi non è stata in grado di piazzare l’affondo ...

Riparte la Formula1. Ecco tutti i piloti del Mondiale 2019 : Parte domenica il campionato Mondiale di Formula 1. La Ferrari nei test di Barcellona ha realizzato tempi interessanti, Sebastian Vettel, prima guida del Cavallino, si è detto ottimista, anche se ha ammesso che "la strada è lunga, speriamo di avere un pacchetto forte durante tutta la stagione, in mo

F.1 - GP d'Australia - Il Mondiale 2019 prende il via da Melbourne : Alla vigilia del fine settimana del GP d'Australia, tutto il circus della Formula 1 sta vivendo sensazioni contrastanti. Da un lato, l'entusiasmo di un nuovo inizio. Dall'altro, l'enorme tristezza di aver dovuto salutare prematuramente lamico e collega Charlie Whiting, scomparso nella notte a causa di un improvviso malore.The show must go on. Jean Todt, presidente della Federazione, ha commentato: "La Formula 1 ha perso un amico fedele e un ...

F1 - Mondiale 2019 : quanto guadagnano i piloti? La classifica degli stipendi. Il più ricco è Hamilton - Vettel… : Lewis Hamilton è il pilota più pagato della Formula Uno, questa è l’unica certezza alla vigilia del GP d’Australia che aprirà il Mondiale. Il Campione del Mondo in carica, infatti, può beneficiare di uno stipendio di circa 50 milioni di euro dalla Mercedes: il britannico ha meritato questo lauto ingaggio grazie ai risultati da urlo ottenuti nel corso delle ultime stagioni e guarda tutti dall’alto in basso nella speciale ...

F1 - Mondiale 2019 : è Michael Masi l’indiziato numero uno per sostituire Charlie Whiting nel ruolo di Race Director : Parlare di fulmine a ciel sereno è quanto meno appropriato rispetto alla tragica scomparsa a 66 anni del Race Director della Formula Uno Charlie Whiting per via di un’embolia polmonare. Una notizia che ha colpito l’attenzione di tutti, vista la lunga esperienza del tecnico nel Circus, annoverando nella sua carriera anche il ruolo di capo meccanico della Brabham del brasiliano Nelson Piquet. La FIA dunque si è vista improvvisamente ...

MotoE 2019 - immenso incendio nel paddock di Jerez : polverizzate tutte le moto! Mondiale a rischio : Un incendio dovuto a un corto circuito è divampato nel corso della notte nel paddock di Jerez de la Frontera dove oggi si sarebbero dovuti disputare i Test del Mondiale MotoE, il campionato riservato alle moto elettriche. Tutti i mezzi (si parla di 16 Moto Energica Ego) sono stati letteralmente polverizzati, nessuna persona è rimasta coinvolta ma ora la rassegna iridata è seriamente a rischio: la competizione sarebbe dovuta partire il prossimo 5 ...

F1 – Tanti colori e grafiche personalizzate : i caschi 2019 dei protagonisti del Mondiale [GALLERY] : Da quello di Ricciardo a quello di Bottas: i nuovi caschi dei piloti protagonisti del campionato Mondiale di Formula Uno 2019 Dopo l’esordio del campionato Mondiale di MotoGp, è ora di scendere in pista anche per la Formula Uno. A Melbourne, in Australia, i piloti fervono in vista della gara di domenica, che darà i primi verdetti di stagione. Tra gli altri particolari, ad attirare l’attenzione degli appassionati di motorsport, anche ...

F1 - Mondiale 2019 : le denominazioni delle nuove gomme Pirelli. Quante mescole per gara? La guida e il regolamento : Il Mondiale 2019 di Formula Uno non proporrà clamorose novità a livello di regolamento tecnico. Le vetture, più o meno, saranno strutturalmente simili a quelle del 2018. Un importante cambiamento, invece, riguarderà le gomme che, come sempre, saranno fornite dalla Pirelli. Dalle sette mescole dello scorso campionato, infatti, si passerà alle cinque della stagione che prenderà il via nel corso di questo fine settimana con il Gran Premio di ...

F1 - Mondiale 2019 : quanti soldi guadagna Charles Leclerc? Stipendio - sponsor e tutte le entrate :

F1 - Mondiale 2019 : quanti soldi guadagna Lewis Hamilton? Stipendio - sponsor e tutte le entrate :

F1 - Mondiale 2019 : quanti soldi guadagna Sebastian Vettel? Stipendio - sponsor e tutte le entrate :

Classifica Motocross Mondiale MxGP 2019. Tony Cairoli al comando - +6 su Gajser. Herlings al palo : Il Mondiale Motocross MxGP 2019 prevede 19 tappe dal 3 marzo a fine settembre, si preannuncia una stagione particolarmente intensa e dura da affrontare per i piloti che si daranno battaglia per la conquista del titolo iridato. L’olandese Jeffrey Herlings difende il titolo conquistato lo scorso anno ma il centauro della KTM si è infortunato durante l’inverno e dunque deve saltare i primi appuntamenti, il nostro Tony Cairoli vuole ...