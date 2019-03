sportfair

(Di giovedì 14 marzo 2019) L’di Luciano Spalletti èdall’Europa, sconfitta cocente contro l’Eintracht di Francoforte: adesso il derby per cercare un pronto riscatto L’dall’Europa. La squadra di Luciano Spalletti è uscita dalla competizione a testa bassa, in una serata nella quale molte cose non sono andate per il verso giusto. Una squadra decimata quella che stasera ha perso 0-1 contro l’Eintracht di Francoforte. Decimata dal fair play finanziario sì, ma anche da infortuni, squalifiche e da assenze assurde come quella di Mauro, sul divano di casa anzichè in campo ad aiutare i compagni. Chi è andato in campo però non è stato certo all’altezza della situazione, questa sera si sono viste alcune prestazioni difficilmente commentabili come quella di Perisic, forse il peggiore in campo. Al di là dei singoli però, non si è ...

CAvondet : Disastro Inter, ha pareggiato in andata fuori casa e perde in casa ?? Ottavi di finale: Inter - Eintracht Francofort… - Sport_Fair : Disastro Inter, è fuori dall’Europa League: gara inguardabile, rosa risicata ed Icardi intanto è sul divano di casa… - SenVincenzo : RT @AnnaAscani: Mai vista un’@Inter peggiore di questa. Un disastro ASSOLUTO. Spalletti, vattene. #InterEintracht #amala -