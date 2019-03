Di Battista | Sono questioni mie | rispettate il mio silenzio

Di Battista : "Sono questioni mie e vi chiedo di rispettare il mio silenzio" - VIDEO : Che fine ha fatto Alessandro Di Battista? Se lo sono chiesti in tanti in questo ultimo mese dopo la sua ultima apparizione pubblica per il Movimento 5 Stelle. Era il 12 febbraio scorso. Di Battista era stato ospite di Giovanni Floris su La7 ed era anche arrivato a chiedere gli applausi di un pubblico poco partecipe. All'indomani di quell'intervento, Di Battista non ha più partecipato ad alcuna attività per M5S ed è sparito dai social network. ...

Alessandro Di Battista sul suo silenzio : "Del M5S non parlo - sono questioni mie e vi chiedo di rispettarle" : Non parla da circa un mese. Né sui social network, né in apparizione pubbliche. Ieri, intercettato da Max Brod per "Agorà", la trasmissione in onda tutte le mattine su Raitre, Alessandro Di Battista ha chiesto ai giornalisti di rispettare il suo silenzio e di non insistere con le domande.Cammina veloce e quando il giornalista chiede "Ma non parla lei o l'hanno messa in silenzio", l'esponente del Movimento 5 Stelle replica: "Ti ho detto che non ...

Così Grillo e Di Battista Sono finiti ai margini : tormenti dei nuovi 5 Stelle : Il secondo desaparecido, ormai con un piede e mezzo di nuovo fuori dalla contesa politica, disposto a cambiare i piani del suo avvenire solo nel caso in cui il Movimento decidesse di divorziare da ...

Uomini e Donne - Gian Battista non si placa : "Mi sono rivolto alla Polizia" - la redazione trema : Non ci sta Gian Battista Ronza, il cavaliere del trono over di Uomini e Donne accusato di aver complottato con la dama Claire Turotti ai danni della redazione del dating show. Oggi Gian Battista si è presentato al programma e ha fatto una sconvolgente rivelazione. Ha ammesso di essersi rivolto diret

Alessandro Di Battista delira anche su Sanremo : 'Sono scandalizzato' - un attacco a Matteo Salvini? : Il ministro dell'Interno, infatti, aveva palesato la sua preferenza per Ultimo : polemica per niente politica, semplicemente 'artistica'. Di Battista, con discreta probabilità, si è 'scandalizzato' ...

Trono Over Uomini e Donne - Gian Battista : “Sono stato soggiogato” : Gian Battista del Trono Over di Uomini e Donne fa delle nuove rivelazioni Nelle ultime puntate di Uomini e Donne ad aver fatto parlare sono stati Gian Battista e Claire, i quali hanno cercato di prendersi gioco della redazione. Il tutto è emerso grazie ad una segnalazione fatta da un telespettatore, il quale ha mandato un video girato tramite il cellulare a Sperti in cui sono stati sorpresi mettersi d’accordo su cosa dire e fare nelle ...

Europee - Di Maio e Di Battista incontrano il leader dei 'gilet gialli liberi' - Chalencon : 'Sono d'accordo su tutto' : Il vicepremier, Luigi Di Maio , ha incontrato a Parigi Christof Chalencon , uno dei leader dei gilet gialli. Lo ha reso noto l'ufficio stampa del ministro del Lavoro specificando che all'incontro era ...

U&D - puntata di oggi - Maria De Filippi contro Gian Battista : 'Non sono una cretina' : oggi pomeriggio a partire dalle 14.40 andrà in onda una nuova puntata di Uomini e donne dedicata al trono over e dove assisteremo all'epilogo della vicenda che vede protagonisti Gian Battista e Claire. Nella puntata scorsa, infatti, i due sono stati smascherati grazie ad un filmato inviato da un telespettatore che mostra come i due si siano accordati per ingannare la redazione del dating-show di Maria De Filippi. La stessa conduttrice nella ...

Antonio Socci - il test che umilia Di Maio e Di Battista : la prova - sono analfabeti : Ma davvero i (cosiddetti) populisti grillini e le (cosiddette) élite ora si contrappongono sulla "sgrammatica"? In effetti gli esponenti del M5S fanno spesso a pugni con la lingua italiana, come dimostra un recente intervento alla Camera della deputata grillina Teresa Manzo C' è poi la guerra del c

Pescara - Di Maio e Di Battista e le lentezze di un treno per Roma : “Altro che Tav. Queste sono le opere che servono” : “Siamo alla stazione centrale di Pescara per smentire la scemenza totale che sentirete nei prossimi mesi, del M5s contro le infrastrutture: noi siamo per le opere che servono ai cittadini, ai pendolari. Dato che si parla di buchi ridicoli, Tav e altre stronzate del genere, andiamo a chiedere qui in biglietteria a Pescara per andare a Roma come si può fare”. Lo dice Alessandro Di Battista in una diretta facebook dall’Abruzzo, dove ...

Di Battista svela il gioco sporco M5s : "Quando sono rientrato...". Le condizioni a Di Maio : viene giù tutto : La Lega e il Movimento 5 Stelle rischiano di esplodere sui migranti e Alessandro Di Battista piazza sul tavolo un'altra pistola carica: quella della Tav. Ospite di Bruno Vespa a Porta a porta, l'ex deputato grillino rientrato in Italia dal Sud America per "dare una mano" a Luigi Di Maio in vista del

M5s - Crozza : “Di Battista e Di Maio si sono divisi i compiti : il primo fa la controfigura - l’altro fa la figura di m…” : Maurizio Crozza nella copertina in apertura di Che fuori tempo che fa di Fabio Fazio su Rai1, commenta l’approvazione del decreto sul reddito di cittadinanza e la firma del Quirinale. “sono preoccupato per Mattarella, secondo me gli hanno messo del peyote nel caffè. Solo chi puoi firmare un decreto che prevede l’assunzione di 10mila navigator attraverso un semplice colloquio. Noi che trucchiamo i concorsi, possiamo fidarci di un colloquio? ...

Domenica Live - perché Barbara D’Urso e Alessandro Di Battista non sono sullo stesso piano : Alessandro Di Battista e Barbara D’Urso non sono sullo stesso piano. Allo stesso Livello, alla stessa altezza. No, non si tratta di un giudizio di valore verso il politico del Movimento 5 Stelle e la conduttrice di Domenica Live ma proprio di un dato di fatto. Chiunque avrà seguito l’intervista nel contenitore di Canale 5 si sarà accorto di questo strano disLivello tra l’intervistatrice e l’intervistato. Carmelita, come ...