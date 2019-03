Clima | Ispra | “Giù le emissioni di gas serra in Italia | -1% in un anno”

meteoweb.eu

(Di giovedì 14 marzo 2019) Continuano a diminuire ledi gas ad effettodel nostro paese: nel 2017 sono scese di un altro un per cento nonostante sia il Prodotto Interno Lordo (PIL), che i consumi energetici, nello stesso anno, siano aumentati.Ad anticiparlo ad AGI e’ Riccardo de Lauretis, responsabile dell’inventario nazionale, dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale (). Alla vigilia dello Sciopero mondiale per il, dall’arrivano dunque segnali incoraggianti.“Ad essere precisi nel 2017 il nostro paese ha prodotto 427.707.847 tonnellate di Anidride Carbonica equivalente -spiega de Lauretis – con una riduzione, dal 1990 ad oggi di circa il 17,4 per cento del totale e una riduzione dell’1 per cento rispetto al 2016”.Quello di quest’anno e’ un dato molto interessante perche’, ...

