Brexit,Moavero:pronti anche a "No Deal"

"Lavoriamo per tenerci" in caso di unsenza accordo. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, EnzoMilanesi, in un'audizione alle Commissioni Esteri congiunte di Camera e Senato. "I settori che consideriamo principali sono la tutela dei cittadini e le questioni legati a servizi finanziari e al commercio", ha spiegato il capo della Farnesina. "Un eventuale uscita senza accordo trasforma il Regno Unito in un Paese terzo, con cui non abbiamo nessun tipo di accordo particolare".(Di giovedì 14 marzo 2019)

