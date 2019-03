Assemblea degli Azionisti del Leone

Generali - l' Assemblea degli Azionisti : Il Consiglio di Amministrazione di Generali ha convocato l' Assemblea degli Azionisti , in sede sia ordinaria sia straordinaria, per i giorni 30 aprile, 3 e 7 maggio , a Trieste . In sede ordinaria, l'...

Cultura è dialogo : al via l' Assemblea generale degli esperti della Fondazione Del Bianco : ... avendo diffuso il concetto di esercizio al dialogo , quindi un orientamento alla conoscenza, all'amicizia e alla pace creando relazioni in tutto il mondo e contatti nell'ampia rete internazionale. ...

Popolare di Vicenza - Di Maio e Salvini all’Assemblea degli ex-soci. Applausi e qualche fischio : “Mantenete le promesse” : Tanti Applausi, ma anche qualche fischio, di rabbia, soprattutto di chi non è riuscito ad entrare in sala, oggi a Vicenza per l’arrivo dei due vicepremier Salvini e Di Maio all’assemblea degli ex soci della Popolare di Vicenza. “Non è stato fatto abbastanza”, e ancora “i decreti attuativi dovete fare e in fretta”, “parlate poco e fate di più”. Le urla sono partite da gruppetti di persone, confuse ...