"Non è detto sia espulsa". I probiviri M5s prendono tempo 'caso Sarti'. E l'intero parlamento solidarizza per le foto hackerate : La vicenda è più complicata del previsto. Per la prima volta davanti ai probiviri del Movimento 5 Stelle non vi sono semplicemente parlamentari dissidenti. In questo caso invece si tratta di una storia che si intreccia con un piano giudiziario che potrebbe essere ancora in evoluzione.Nonostante i vertici M5S, tra cui Luigi Di Maio, abbiano più volte ripetuto che l'espulsione della deputata Giulia Sarti sarebbe stata ...

“Non è detto che lo stato finanzi le Olimpiadi del 2026” - ci dice Valente : Roma. “Un miliardo di benefici dalle Olimpiadi? Ma dove li ha presi, Salvini, questi numeri?”. Strabuzza gli occhi, Simone Valente, mentre attraversa il Transatlantico col passo lungo e l’aria trafelata. “La situazione è in continua evoluzione. Proprio ora sto andando a parlarne con Giorgetti”, dice

F1 - Brawn : «Una gara in Uk ci sarà - Non è detto sia Silverstone» : ROMA - La tappa di Silverstone potrebbe non comparire nel calendario nelle prossime edizioni del mondiale di Formula Uno. E' quanto si capisce dalle parole di Ross Brawn, direttore sportivo del ...

Reinhold Messner su morte di Nardi : 'Avevo detto di Non andarci' : Il celebre alpinista Reinhold Messner, autore di gesta divenute storiche nell'ambito delle scalate e degli attraversamenti del Polo, ha commentato la tragica conclusione del tentativo di Nardi e Ballard di affrontare il Nanga Parbat dallo sperone Mummery. A suo dire passare da lì "è una sciocchezza", e tre o quattro anni fa aveva già avvisato l'alpinista italiano che tentare la scalara sarebbe stato enormemente pericoloso. L'avvertimento di ...

Demi Lovato ha detto addio a Henry Levy «per Non riprendere la cattiva strada» : L’esordio col riff sul Camp Rock (2008)Un debutto che «non si dimentica» (2008)Reginetta del pop sullo Skyscraper (2011)La notte dei Teen Choice Awards 2012 Giudice pestifero a X Factor USA (2012-2013)Il ritorno «ghiacciato» alla Disney (2013)Quel bacio lesbo in Glee 5 (2013)Il graffiante Demi World Tour (2014-15)Intona «The Star-Spangled Banner» (2015)La cover di Take Me to Church (2015)La svolta sexy agli VMA 2015 Nuda per Vanity Fair America ...

Morti sul Nanga Parbat - la fidanzata di Ballard : "Ti avevo detto di Non andare" : ... impossibile, che però non si è arreso e se non dovessi tornare il messaggio che arriva a mio figlio sia questo: non fermarti non arrenderti, datti da fare perché il mondo ha bisogno di persone ...

SFERA EBBASTA/ "Non ho mai detto che drogarsi è giusto!" : Non istigo i ragazzini a prendere la droga, non sono un cattivo esempio dice SFERAEBBASTA rompendo il silenzio dopo il morto al suo concerto

Piazza Affari : cautela ora. Non è detto che lo storno sia finito : Da questo livello, complici le dichiarazioni del presidente Draghi che hanno allarmato i mercati sul rallentamento dell'economia, sono scattate copiose vendite che hanno portato ad una chiusura ...

Tav - Di Maio : "Interdetto da Salvini - Non si rischia il governo per cambiare il Contratto" : Luigi Di Maio e Matteo Salvini ai ferri corti sulla Tav. Il capo politico del M5s ha detto di essere "rimasto interdetto" dal fatto che il ministro dell’Interno e la Lega abbiano messo in discussione il futuro del governo sulla Tav. "Ci vuole serietà - ha continuato Di Maio - lo dico agli elettori, cosa sarebbe successo se avessi messo in discussione la legittima difesa e altri provvedimenti in quota Lega? Vi sareste arrabbiati, per questo ...

Inter - Spalletti : 'Perisic torna presto. Icardi? A me ha detto che Non è pronto' : Luciano Spalletti , allenatore dell'Inter, ha parlato a Sky Sport dopo lo 0-0 contro l'Eintracht Francoforte: 'La considerazione va alla prestazione e non al risultato, quando sei dentro certi confronti dentro o fuori anche il primo dei risultati viene ...

Hamsik torna sullo scudetto perso lo scorso anno : “Sconfitta in campo e Non in albergo” : Si sta iniziando ad abituare alla sua nuova vita cinese. Marek Hamsik, dopo più di 10 anni, ha lasciato Napoli e l’Italia per tuffarsi in un’avventura – non sono calcistica – totalmente diversa. Ma la città partenopea non si dimentica facilmente, così il centrocampista del Dalian Yifang è tornato a parlare degli azzurri in un’intervista concessa al “Mattino“. Tra i temi caldi, la lotta scudetto ...

Hamsik : 'Con il Napoli in lotta scudetto Non sarei andato via' : ... sarebbe stata una cosa incredibile che non mi sarei perso per tutto l'oro del mondo. Mi manca una partita come quella contro la Juventus, che è in grado di dare delle sensazioni uniche e ...

Fiumicino - la denuncia dell’avvocatessa : “Un agente mi ha detto che Non posso essere europea perché sono nera” : “Lei è di pelle scura, non può essere europea”. È il 4 marzo scorso quando un agente della Polizia doganale in servizio all’aeroporto Fiumicino di Roma risponde così a Esohe Aghatise, avvocatessa e cittadina italiana. Che poi sui social network ricostruisce la vicenda, sottolineando che il poliziotto era “convinto che per il colore della mia pelle non potessi stare nella fila ‘passaporti europei’”. L’amica giornalista di ...