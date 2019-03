' Noi giovani con Greta per salvare il mondo'

Devianza giovanile - lo Stato siamo Noi : riflettiamo tutti assieme. Lettera : Inviato da Vita Maria Barulli - Quando la cronaca ci costringe ad apprendere dell'epilogo infelice di giovani che si perdono, che hanno bruciato i loro anni più belli, spendendosi in azioni sbagliate e rincorrendo ambizioni ancora peggiori, ...

'I giovani hanno perso la speranza che avevamo Noi. L'impressione che domani andrà peggio avvelena l'Italia' : Eppure tutti noi abbiamo bisogno di un'informazione che riguardi la demografia, l'economia, il ruolo della politica e della scienza nella società. Tutte queste cose a scuola non si studiano. E così ...

Devastano il centro del paese "per Noia" - denunciati 5 giovani - a Condove - in Valle di Susa : Hanno agito per noia, distruggendo negozi, bacheche e auto posteggiate. Cinque ragazzini, due diciottenni e tre minorenni, sono stati denunciati dai carabinieri per danneggiamento aggravato e furto.Nella notte tra il 2 e il 3 febbraio, a Condove, in Valle di Susa, il gruppo ha spaccato le vetrine di numerose attività lanciando estintori e altri oggetti, ha frantumato le bacheche di Anpi e Fidas, ha rigato numerose macchine posteggiate, si ...

Sci alpino - Noi SIAMO I GIOVANI! Italia bronzo mondiale nel Team Event! Lara Della Mea - Vinatzer e Maurberger danno spettacolo! : La Svizzera ce la fa, bissa l’oro delle Olimpiadi di PyeongChang 2018, e si aggiudica il Team Event anche dei Mondiali di sci alpino 2019 di Are. La formazione elvetica con Aline Danioth, Ramon Zenhaeusern, Wendy Holdener e Daniel Yule non sbaglia un colpo e regola l’Austria con Katharina Liensberger, Michael Matt, Katharina Truppe e Marco Schwarz in una finale decisa davvero per questione di centesimi. Ma la grande sorpresa, quanto ...

Alessia Marcuzzi a DM : «Vi do uno scoop : Flavia Vento potrebbe tornare. Punto sui giovani dell’Isola. Il cannagate ha fatto bene a Noi e a Striscia» : Alessia Marcuzzi Alessia Marcuzzi è carica. Le polemiche sul cannagate dello scorso anno, spiega, hanno finito per rafforzarla e ora è pronta per la sua quinta edizione da conduttrice dell’Isola dei Famosi. DavideMaggio.it l’ha incontrata a ridosso della partenza reality show sulla sopravvivenza per saperne di più su quel che accadrà di nuovo e di diverso su Canale 5 a partire da giovedì 24 gennaio 2019. Ecco cosa ci ha ...

Noi - giovani in ricerca. Gli italiani alla Gmg : Catechista in parrocchia, studente di Economia e cultura dell'alimentazione all'Università e cameriere per mantenersi agli studi, Alessandro finalmente realizza il suo sogno. 'A Panama porto con me ...