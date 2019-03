Lancia Delta HF | Musa Suv e Ypsilon | tre nuovi modelli per rilanciare il marchio

Blastingnews

(Di mercoledì 13 marzo 2019) Al Salone dell'automobile di Ginevra, tra le tante novità italiane, c'è anche la New Stratos. Si tratta di una riedizione della celebreStratos che negli anni Settanta vinse tre Mondiali Rally. La vettura sportiva esposta a Ginevra pesa solo 1.247 chilogrammi, vanta una potenza di 540 cavalli e un telaio di derivazione Ferrari. Proposta con cambio automatico e manuale, sarà prodotta in soli 25 esemplari al prezzo di 550.000 euro ciascuno. Non avrà però il, bensì quello di Manifattura Automobili Torino, il carrozziere che la costruisce. E' bastato mostrare questo modello, tuttavia, per riaccendere l'entusiasmo versoche oggi vive solo grazie alla, vettura tornata in testa alle vendite del segmento B in questo 2019, almeno in Italia (12.400 consegne contro le quasi 9.000 della Citroen C3, seconda)....

