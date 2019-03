Italia invasa da merci sottocosto cinesi? Senza la Tav la Via della Seta sarà solo un

stradafacendo.tgcom24

(Di mercoledì 13 marzo 2019) ... dopo aver concesso prestiti per realizzare la Via, acconsentirà facilmente a modifiche rispetto agli impegni concordati? L'obiettivo per quel Paese è l'espansione dell'economia in Europa: ...

matteoc1951 : RT @GhitaIacono: Caso #Huawei e minacce sulla #ViaDellaSeta L' #Europa dovrebbe prendere le distanze dalla colonizzazione imperialista e ne… - mocoloves : Non seguo la serie ma ho seguito gli aggiornamenti via Twitter (a quanto pare ho la bacheca invasa) e devo dire che… - BenedittisMimmo : Ho perso le speranze. Neppure questo governo riuscirà a portare un po’ di nazionalità alla nostra povera Italia invasa dalle #faccettenere -