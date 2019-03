Il collegio 3 | gli alunni promossi e bocciati

Pagelle TV della Settimana (4-10/03/2019). Promossi Il collegio e True Detective. Bocciati Sanremo Young e lo scempio Fogli all’Isola : Il Collegio 3 9 a Il Collegio. E’ stato uno dei programmi più rischiosi degli ultimi anni, sia per la collocazione che per i contenuti in sè. E se nelle prime due stagioni si era difeso bene, con l’ultimo ciclo di episodi è esploso con puntate che hanno superato il 10%, con picchi monstre per la Rai sui giovanissimi e sul web. Merito di un cast azzeccato, di un sapiente lavoro autorale che va ad incastonarsi in un ‘formato ...

Caso Gavillucci - stop al reintegro dell’arbitro italiano : il collegio di Garanzia accoglie il ricorso dell’AIA : La sentenza della Corte d’appello della Figc è stata completamente ribaltata dal Collegio di Garanzia dello Sport, che ha accolto il ricorso dell’AIA Il Collegio di Garanzia dello Sport ha accolto il ricorso dell’Associazione italiana arbitri (Aia) contro il reintegro di Claudio Gavillucci, il direttore di gara dismesso dalla Can A al termine della scorsa stagione “per motivate ragioni tecniche“. Ribaltato ...

La penultima puntata de Il collegio 3 riparte da una gita e una pizza : questo placherà gli animi? Anticipazioni 5 marzo : Il gran finale si avvicina a grandi passi e proprio oggi, martedì 5 marzo, l'appuntamento alle 21.20 sarà con la penultima puntata de Il Collegio 3, ma tutto finirà liscio in vista dell'ultimo appuntamento? Ancora una volta il preside sembra pronto ad accontentare i suoi ragazzi dando loro un'altra occasione di dimostrare che finalmente hanno capito la lezione e dopo quello che è successo la scorsa settimana, usciranno per una gita tutti ...

Il collegio 3 - Matias Caviglia : "Preferisco vedere un italiano che lavora - perché un altro deve venire a prendere il tuo posto?" : E' bastata una "tranquilla" lezione di storia incentrata sul fascismo e sulle leggi razziali applicate nel 1938 per aprire una discussione e un confronto intenso tra gli studenti de Il collegio. Proprio su quest'ultimo argomento, alcuni studenti della classe si sono divisi. A partire dalla domanda se le razze umane esistono, Matias Caviglia ha risposto con un "No... no..." per poi finire a parlare di... immigrazione (sic)."Ma cosa c'entra ...

Il collegio - quando gli adulti bullizzano i ragazzi : Adolescenti selezionati con una cura al ribasso vengono isolati dalle diavolerie moderne e vessati in vario modo. In nome della buona educazione Guardare "Le Ragazze", studiare l'Italia" L'Isola dei Famosi, Paolo Brosio e il miracolo che non c'è"

Il collegio 3 si lancia sugli influencer e sceglie Alice de Bortoli tra espulsioni e strafalcioni su Leopardi (e non solo) : Leopardi è un bambino, è stato un poeta ma prima sempre un bambino. Questo è il mood della seconda puntata de Il Collegio 3 che va in scena partendo dal ratto del telefonino e mettendo ancora i ragazzi con le spalle al muro. Non c'è più l'unione e l'armonia delle prime classi, adesso anche nel docu-reality si evidenzia il mondo che sta cambiando al grido di mors tua vita mea e così Beatrice si becca dell'infame da parte di Gabriele De Chiara ...

Il collegio 3 porta gli allievi in gita al lago tra un gradito ritorno e una nuova espulsione? Anticipazioni 19 febbraio : Al centro della nuova puntata de Il Collegio 3 c'è l'esordio di una nuova materia nella scuola, l'educazione artistica, e il suo professore ovvero Carnevale che conquisterà subito il parare positivo di ragazzi e ragazze (Noemi compresa). Le sorprese comunque non mancheranno e nella puntata in onda oggi, martedì 19 febbraio, alle 21.20, arriverà anche la prima gita per i ragazzi di questa edizione che già la scorsa settimana hanno affrontato ...

Il collegio : gli allievi non sanno proprio stare senza il cellulare. Espulsione per Beatrice? : Beatrice Cossu - Il Collegio 3 Può un salto temporale nel 1968 mettere in luce un problema tipico degli adolescenti (e non solo) di oggi? La prima puntata della terza edizione de Il Collegio, andata in onda ieri sera su Rai 2, sembra rispondere affermativamente a questo quesito. Fin dall’ingresso nel Convitto di Celana, i 18 nuovi studenti hanno infatti fatto fatica a staccarsi dai loro cellulari, dimostrando di avere una vera e propria ...

Il collegio 3 - gemelle già protagoniste. I migliori e i peggiori della settimana : Tra la lezione di musica e quella di economia domestica, i ragazzi scoprono dove i sorveglianti tengono i loro cellulari e qualcuno decide di riprenderselo. La custode coglie sul fatto Beatrice . Per ...

Il collegio 3 al via su Rai2 il 12 febbraio : gli studenti e i dettagli sui professori e il periodo storico : L'attesa è finita e da oggi, 12 febbraio, Il Collegio 3 prenderà il via su Rai2 portando sullo schermo i nuovi protagonisti dell'edizione ovvero un gruppo di ragazzi tra i 13 e i 17 anni pronti a vivere il loro tumulto e quello che si sta vivendo al di fuori della scuola ovvero quello dello storico '68. Il confronto tra generazioni riprenderà vita oggi con la nuova edizione del programma che ha confermato la presenza di Giancarlo Magalli e anche ...

COME SI VOTA ALLE ELEZIONI SUPPLETIVE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI/ Cagliari - i candidati al collegio uninominale : COME si VOTA ALLE ELEZIONI SUPPLETIVE DELLA CAMERA dei DEPUTATI nel collegio uninominale 01 - Cagliari DELLA XXVI Circoscrizione Sardegna: orari e candidati

Flavio Briatore / 'Mio figlio Nathan Falco dopo il collegio andrà a lavorare. Non mi serve un laureato' : Flavio Briatore parla del futuro del figlio Nathan Falco al settimanale Oggi. 'dopo il collegio andrà a lavorare. Non mi serve un laureato'