Di Battista è desaparecido Il prete che lo conosce | L' ho visto | è sereno…

ilgiornale

(Di mercoledì 13 marzo 2019) Alessandro Dirimane nell'ombra. L'esponente di punta del Movimento 5 Stelle continua nella sua tattica del 'nascondino': almeno per il momento è sparito dal radar della politica e dei media. Un tema non banale, indagato anche da 'Un giorno da pecora' , la trasmissione via etere di Rai Radio Uno condotta da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari, che negli ultimi tempi hanno ...

giakrussospena : E' da un mese che Di Battista è praticamente sparito né scrive un post sui social... Ad occhio e croce, è stato fat… - CittadinoPadano : RT @IlPrimatoN: #Politica: Una brutta figura per il 'desaparecido' Alessandro Di Battista. Da Fazio alluse a connessioni tra imprenditori S… - Bobbio65M : RT @IlPrimatoN: #Politica: Una brutta figura per il 'desaparecido' Alessandro Di Battista. Da Fazio alluse a connessioni tra imprenditori S… -