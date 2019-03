Con il salario minimo a 9 euro un lavoratore su 5 guadagnerebbe di più

Con il salario minimo a 9 euro un lavoratore su 5 guadagnerà di più : È quanto emerge dalle stime fatte dall’Inps su una platea di oltre 5 milioni di lavoratori dipendenti sulla base delle dichiarazioni contributive di ottobre 2017. Sulla base di queste stime una platea del 9% è al di sotto anche degli 8 euro; il 40% della platea si pone sotto 10 euro. L’Inps ha presentato queste stime nell'ambito dell'audizione in commissione Lavoro del Senato sul Ddl sul salario orario minimo...

Salario minimo - sindacati : più Controlli : 21.57 Cgil, Cisl e Uil, in audizione al Senato esprimono preoccupazione per gli effetti collaterali del Salario minimo se diverso dai Contratti nazionali lavoro. "Potrebbe favorire una fuoriuscita dall'applicazione dei contratti-dicono-rivelandosi uno strumento per abbassare salari e tutele dei lavoratori. Rischio che si fa più "concreto" con la diffusa presenza di piccole imprese. Dare "valore legale" a trattamenti economici già previsti e ...

Confindustria : salario minimo? Pericolo di “fuga” da Contratto collettivo. Riparte il Patto per il Lavoro : Occorre "definire correttamente il rapporto tra il salario minimo legale e il sistema della contrattazione collettiva esistente", ricordando che "il perimetro delle garanzie" del Ccnl "e' ben piu' esteso del mero trattamento economico minimo". Cosi' il direttore area Lavoro, welfare e capitale umano di Confindustria, Pierangelo Albini, in audizione sul salario minimo al Senato. "Con un'introduzione del salario minimo legale che non tenesse ...

SALARIO MINIMO/ Il falso problema già risolto da Costituzione e Contratti : Luigi Di Maio sfida il Pd di Nicola Zingaretti ad approvare una legge sul SALARIO MINIMO. La quale non avrebbe però molto senso in Italia

Lavoro - Landini : “Salario minimo? Non lo stabilisce il governo - ma le parti sociali Con i Contratti nazionali” : “I salari in Italia sono troppo bassi e infatti sono aumentati i lavoratori poveri. Bisogna far pagare meno tasse sul Lavoro dipendente, con un’azione fiscale che faccia pagare le tasse a chi evade e ripristinare il principio della progressività fiscale: chi più prende e possiede deve pagare di più. Questo diremo al Ministro Luigi Di Maio”. Maurizio Landini, segretario generale della Cgil fissa i paletti per il prossimo ...

Salario minimo - sindacati restano Contrari (ma la Cgil tace). Giuslavorista : “Mossa politica - c’è già reddito di cittadinanza” : Combatte le disuguaglianze e prova a mettere un freno alla frammentazione dei contratti. Ma, secondo molti, rischia di favorire la disoccupazione, il lavoro nero e lo sfruttamento dei lavoratori. Il dibattito su vantaggi e svantaggi dell’introduzione del Salario minimo è aperto da anni tra giuslavoristi, economisti e sindacati. Il tema è tornato al centro del dibattito dopo l’annuncio del vicepremier Luigi Di Maio di voler approvare il ddl ...

Salario minimo - Boccia : “È una proposta Condivisibile. Anche taglio cuneo fiscale” : “Condivisibile”. Il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, definisce così l’idea di un Salario minimo insieme al taglio del cuneo fiscale per le aziende. Dopo mesi di ‘corpo a corpo’ con il governo su Tav, reddito di cittadinanza e decreto Dignità, il numero uno degli industriali esprime parole di apprezzamento per un provvedimento allo studio del governo. La proposta di un Salario minimo abbinato al taglio ...

Salario - Zingaretti : Con le parti sociali : 13.20 Sul Salario minimo "ci sono proposte di legge presentate anche dal Pd.Ma su materie come queste bisogna avere sempre il protagonismo delle forze sindacali e datoriali". Così il leader del Pd Zingaretti sulla proposta del M5S. Presentando un pacchetto di misure per il lavoro, sul reddito di cittadinanza afferma: "Il nostro compito non è solo quello di criticare misure sbagliate,ma dimostrare che ci sono idee migliori per creare ...

Salario minimo - nella proposta M5s centrale il ruolo della Contrattazione collettiva. Quello del Pd non ne parla : Se si guardano solo i numeri la distanza non è molta: il ddl del Movimento 5 Stelle depositato nel luglio 2018 a prima firma Nunzia Catalfo, prevede un minimo di 9 euro lordi, da aggiornare ogni anno in base all’inflazione. Quello del Pd, iniziativa dell’ex presidente del Consiglio regionale del Piemonte Mauro Laus, punta a garantire 9 euro netti, escluse le indennità e rimborsi spese, anche questi da rivalutare tenendo conto della ...

Lo sContro sul salario minimo. Il Pd : «Nove euro netti» - il M5S : «Nove euro lordi» : Può capitare che sia di tre o quattro euro all'ora, facendo parlare gli esperti di mondo del lavoro e la politica di «nuova schiavitù». Tema di sinistra, quello dei cosiddetti «working poors», in ...

Luigi Di Maio pronto al dialogo Con il neo-segretario del Pd sul salario minimo : A poche ore dall'elezione a segretario del Partito Democratico di Nicola Zingaretti, il capogruppo del Movimento Cinque Stelle, Luigi Di Maio, ha colto l'attimo per augurargli in bocca al lupo e invitarlo a collaborare sul tema del salario minimo orario a tutte le categorie di lavoratori. Si tratta del disegno di legge numero 658, portato in Senato lo scorso 12 luglio, con la prima firma di Nunzia Catalfo e in discussione in Commissione Lavoro ...

Zingaretti : criminale interrompere i bandi per la Tav. Di maio : ora Convergenza sul salario minimo : Il neo segretario del Pd, Nicola Zingaretti, il giorno dopo il trionfo alle primarie è andato a Torino a fare visita al presidente della regione Piemonte, Sergio Chiamparino, per...

