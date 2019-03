Anche Felicity Huffman è stata arrestata nello scandalo tangenti nelle università

vanityfair

(Di mercoledì 13 marzo 2019) Mazzette per fare ammettere i figli nei college più prestigiosi d’America. Si tratta del più grandedi corruzione che sta coinvolgendo il mondo universitario americano. E in mezzo è finita. L’attrice, 56 anni, di Desperate Housewives èarresta per corruzione a Los Angeles, e poi rilasciata sotto cauzione (di 250 mila dollari).Actressis seen inside the Edward R. Roybal Federal Building and U.S. Courthouse in Los Angeles, on March 12, 2019. (Photo by DAVID MCNEW / AFP) (Photo credit should read DAVID MCNEW/AFP/Getty Images) Lynette Scavo avrebbemascherato alcuni versamenti come donazioni. Come i 15 mila dollari pagati per «agevolare l’ingresso della figlia al college». Sophie, 18 anni, come riporta People, avrebbe così ottenuto un punteggio più alto ai test attitudinali, i SAT. L’inchiesta è molto ...

