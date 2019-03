Vettel cerca tris a Melbourne | parte missione Ferrari

ilfogliettone

(Di martedì 12 marzo 2019) Il miglior tempo nei test a Barcellona, seppur di pochi millesimi davanti a Lewis Hamilton, e' un viatico incoraggiante per Sebastianche nel prossimo fine settimana, in Australia, inizia la quinta stagione al volante della. Per due anni di fila vicecampione del mondo, il tedesco si cala nell'abitacolo della SF90 con ladi spezzare finalmente l'egemonia anglo-tedesca dell'accoppiata Mercedes-Hamilton. Sulla pista disi apre la 70/a stagione del mondiale di Formula 1 eavra' tanti occhi addosso, anche per capire come si sviluppera' il rapporto con il giovane e talentuoso Charles Leclerc, suo nuovo coinquilino di box.In Australia laha vinto nove volte, la prima con Gerhard Berger nel 1987, ad Adelaide, l'ultima l'anno scorso proprio con. La location dell'Albert Park gli suscita "grandi ricordi" ha sottolineato in avvicinamento ...

