Traffico di sostanze dopanti | 12 arresti in tutta Italia

Come potrebbero cambiare le pene per Traffico e uso di sostanze stupefacenti : "Innalzamento delle pene" per chi produce, traffica e detiene sostanze stupefacenti, oltre a interventi sul "versante della custodia cautelare, delle misure coercitive, dell'arresto obbligatorio in flagranza e del trattamento dei reati commessi da persone tossicodipendenti". E' quanto prevede il disegno di legge presentato dalla Lega per contrastare un "fenomeno che - si legge nella bozza - sta assumendo nel Paese dimensioni e caratteristiche ...