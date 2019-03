Salame di cioccolato : ricetta banco - senza uova o vegan. Come si fa : Salame di cioccolato: ricetta banco, senza uova o vegan. Come si fa Il Salame di cioccolato rientra tra i dolci facili che tutti noi possiamo provare a preparare in cucina. ricetta classica e gustosa capace di adattarsi a qualsiasi occasione, il Salame di cioccolato potrebbe essere anche una buona merenda da regalare per la festa del papà. Del resto, da quando il cioccolato non è una buona idea? Come preparare il Salame di cioccolato ...