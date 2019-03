Prato | la prof resta incinta del suo studente Quel test del Dna fa male a tutti

Prato - FIGLIO DELLA PROF È DELL'ALUNNO : CONFERMA DEL DNA/ Le dichiarazioni dei legali : PROF di PRATO: il FIGLIO è DELL'ALUNNO 14enne, la CONFERMA attraverso l'esame del Dna. Le dichiarazioni dei legali DELLA donna

Il figlio della prof di Prato è del suo alunno : il test del Dna lo conferma : Prato. Per gli investigatori attribuire la paternità del bimbo è uno degli elementi necessari per definire i rapporti tra la donna e il minore.

Prato. Prof fa sesso con l’allievo - il test del Dna conferma : il figlio è del 13enne : Sono arrivati i risultati degli accertamenti sul Dna prelevato sul bambino, che ora ha cinque mesi, confermando di fatto le accuse: il bimbo è nato dalla relazione tra la 35enne di Prato e l'adolescente a cui dava ripetizioni quando aveva 13 anni. Intanto la Procura locale prosegue le indagini per violenza sessuale su minore.Continua a leggere

Prato - dna conferma : “15enne è il padre del bambino avuto dalla professoressa 35enne” : Ora c’è anche l’esito delle analisi del dna: la paternità del bambino nato nell’autunno 2018 alla 35enne di Prato, accusata di atti sessuali con minore, andrebbe attribuita al 15enne che con la donna avrebbe avuto una relazione. È quanto ha appreso l’agenzia di stampa Ansa da fonti vicine all’inchiesta. La novità è arrivata nel giorno dell’interrogatorio della donna, difesa dagli avvocati Mattia Alfano e Massimo Nistri: ...

