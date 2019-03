Jennifer Lopez dice ' si' alla proposta di matrimonio di Alex Rodriguez

Blastingnews

(Di martedì 12 marzo 2019) Nella giornata del 9 marzo la cantante e attrice, meglio conosciuta dal mondo come JLo, ha deciso di condividere con tutti i suoi follower un momento particolarmente speciale della sua vita. Si tratta delladida parte del suo compagno, ex giocatore di baseball e ora cronista sportivo, avvenuta in una suggestiva spiaggia tropicale al tramonto. La foto, che ritrae il momento in cui la donna accetta la, ha suscitato lo scalpore, ma soprattutto la gioia di tutti i fan della. L'emozione è palpabile negli scatti pubblicati dcoppia che immortalano, passo dopo passo, il momento. In alcune di esse i due si scambiano un tenero bacio volto a sigillare e confermare il fatto che passeranno il resto della loro vita insieme. Che sia stato programmato o no non lo sappiamo con certezza. Pare che i due abbiamo deciso di realizzare una ...

