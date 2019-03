Fiore di pasta sfoglia con ricotta e prosciutto

cosacucino.myblog

(Di martedì 12 marzo 2019)diconIngredienti2 dischi, (potete usarne anche 3 per avere un’effetto piu’ petaloso)250 gr difette dicottosale e pepe qb…PreparazioneStendere il primo disco spalmare con lacondita, adagiarvi le fette dicotto, ricoprire con il restante disco.Tagliare a spicchi senza intaccare il centro, gli stessi triangoli vanno ancora divisi in due e attorcigliati uno verso destra e uno verso sinistra e poi uniti per formare il petalo.Spennellare con uovo e infornare a 180° per 30 min circa

