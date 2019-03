Fertilità maschile | scoperta la proteina responsabile nella formazione degli spermatozoi

Terra dei fuochi : chiara responsabilità dell’in Fertilità maschile - ecco l’inquinamento che toglie il futuro : «Alcuni cittadini campani corrono un grave rischio di infertilità a causa del l’inquinamento . Molti studi epidemiologici, infatti, hanno mostrato che i fattori ambientali e l’esposizione ad agenti chimici e fisici (comprese i campi elettromagnetici) possono alterare in modo significativo le dimensioni e il numero degli spermatozoi». E’ questo l’allarme lanciato da Fabrizio Iacono, specialista in urologia e in andrologia e professore della ...

Fertilità maschile a rischio - l'allarme arriva anche dai nostri cani : Come per il cane, alcuni contaminanti presenti nelle nostre case hanno effetti nocivi sulla Fertilità dell'uomo compromettendo la qualità dello sperma

Fertilità maschile - come aumentarla con le mandorle : Le mandorle favoriscono la Fertilità maschile e aumentano la possibilità di concepire un bambino. Lo svela un nuovo studio scientifico secondo cui tutti i semi oleosi, in particolare le mandorle, sono un ottimo rimedio contro l’inFertilità. La ricerca, condotta dagli esperti dell’Universitat Rovira i Virgili di Tarragona, in Spagna, e promossa dall’International Nut and Dried Fruit Council (INC) ha portato alla luce un’altra ...