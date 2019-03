Confiscati 10 mln beni a imprenditore

'Ndrangheta - operazione Aemilia : Confiscati beni per 40 mln euro : Cremona, 12 mar., LaPresse, - La guardia di finanza di Cremona, in collaborazione con le fiamme gialle di Crotone, ha confiscato beni mobili e immobili per un valore di 40 milioni di euro appartenenti ...

Confiscati beni per 9 mln all’ex tesoriere della Margherita Lusi : La Guardia di Finanza di Roma ha confiscato il patrimonio mobiliare e immobiliare riconducibile all'ex tesoriere della Margherita Luigi Lusi, per un ammontare di oltre 9 milioni di euro. Il provvedimento della Corte di Appello capitolina conclude, per quanto concerne l`aspetto patrimoniale, la vicenda giudiziaria in cui è stato coinvolto l`ex parlamentare e tesoriere del partito "Democrazia è Libertà - La Margherita", condannato in via ...

Confiscati 9 - 2mln a Lusi - ex Margherita : 10.18 La Guardia di Finanza ha confiscato beni per 9,2 milioni di euro riconducibili a Luigi Lusi, l'ex tesoriere della Margherita. Si tratta dell'ultimo atto della vicenda giudiziaria che riguarda Lusi, condannato in via definitiva per appropriazione indebita nel dicembre 2017. Il "tesoro",frutto della distrazione di fondi destinati al partito "mediante un complesso sistema di false fatturazioni", è costituito da quote societarie, una villa, ...

Roma : Confiscati 170 mln di beni tra cui una villa ai Parioli a imprenditore : Roma – Militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Roma stanno eseguendo un decreto di confisca della Sezione Specializzata Misure di Prevenzione del locale Tribunale confermato dalla Corte di Appello capitolina e divenuto definitivo, da ultimo, a seguito della pronuncia della Corte di Cassazione avente ad oggetto numerosi compendi societari, immobili, autoveicoli e rapporti finanziari, per un valore complessivo di oltre ...