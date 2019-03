Borsa | in rialzo il controvalore degli scambi del 12 03 2019

Borsa svizzera : apre in leggeri rialzo : Indirizzo e-mail La svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Borsa Tokyo chiude in rialzo dell'1 - 79% : ANSA, - Tokyo, 12 MAR - La Borsa di Tokyo termina la seduta in sostenuto rialzo, in scia alla ripresa degli indici azionari statunitensi e i segnali incoraggianti che arrivano dalle trattative a ...

La Borsa di Tokyo chiude in rialzo su possibile accordo Brexit : Roma, 12 mar., askanews, - La borsa di Tokyo chiude in netto rialzo sul possibile accordo sulla Brexit. Il Nikkei ha terminato gli scambi guadagnando l'1,79%, a 21.504 punti. 12 marzo 2019

Borsa : Tokyo - apertura in forte rialzo : ANSA, - Tokyo, 12 MAR - La Borsa di Tokyo inizia gli scambi in forte rialzo, in scia alla ripresa degli indici azionari statunitensi che interrompono la serie negativa di 5 sedute, e la progressiva ...

Borsa svizzera : chiude in rialzo - SMI +0 - 79% :

Borsa Milano chiude in rialzo - +0 - 75% : ANSA, - Milano, 11 MAR - Seduta positiva per la Borsa di Milano: l'indice Ftse Mib ha chiuso in aumento dello 0,75% a 20.638 punti. 11 marzo 2019

Borsa : Europa lima rialzo : ANSA, - MILANO, 11 MAR - Le Borse europee limano il rialzo con gli investitori timidi per lo stato di salute dell'economia mondiale e le posizioni delle Banche centrali. Sullo sfondo i passi in avanti del dialogo tra Usa e Cina sul fronte del commercio globale. Sul fronte valutario l'euro sul dollaro si attesta a ...

Borsa Italiana oggi - Milano in rialzo. Spread poco mosso : Avvio di settimana in rialzo per Borsa Italiana . Milano apre oggi in positivo, con l'indice Ftse Mib di Piazza Affari a +0,48% a 20.582 punti. Sulla scia dei listini asiatici, Shanghai +1,92%,, ...

Borsa : Milano apre in rialzo - +0 - 51% - : ANSA, - Milano, 11 MAR - La Borsa di Milano apre in rialzo. Il primo indice Ftse Mib avanza dello 0,51% a 20.588 punti. 11 marzo 2019

Borsa : Tokyo - chiusura in rialzo - +0 - 47% - : La Borsa di Tokyo termina la prima seduta della settimana col segno più, con gli investitori che tornano sul mercato dopo le recenti perdite delle ...

Borsa - Tokyo apre in lieve rialzo : indice Nikkei +0 - 18% : La Borsa di Tokyo avvia la prima seduta della settimana poco variata, mentre aumentano i timori degli investitori di un rallentamento dell'economi globale, dopo i dati sul mercato del lavoro Usa ...

Borsa Italiana oggi - Milano peggiora con le auto. Spread in rialzo : Giornata in rosso per Borsa Italiana . Dopo il nuovo tonfo del settore auto, -18% a gennaio,, Milano peggiora a metà seduta, con l'indice Ftse Mib di Piazza Affari che si porta a -0,72% a 20.549 punti.