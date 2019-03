Boeing 737 Max | tutti i paesi Ue che hanno fermato i voli - Sky TG24

Boeing 737 MAX : anche Svizzera chiude spazio aereo : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Dopo l’incidente in Etiopia - tutti a terra i Boeing 737. In Europa stop dalle 19 : L’Agenzia per la sicurezza del trasporto aereo dell’Unione europea (Easa) sospende tutti i voli del Boeing 737-8 Max e 737-9 Max in Europa a partire dalle 19, come misura precauzionale, a seguito al disastro aereo di domenica in Etiopia. Prima avevano dato analogo annuncio il Regno Unito, la Germania, la Francia, l’Austria e l’Italia, oltre a Oman,...

Mezza Europa (anche l'Italia) chiude spazio aereo ai Boeing 737 Max : Di ora in ora aumenta il numero di Paesi che chiudono il proprio spazio aereo ai Boeing 737 Max, gli aerei uguali a quello di Ethiopian Airlines precipitato la mattina del 10 marzo 2019. Il Regno Unito ha deciso la chiusura oggi, ma potrebbe essere imitato da molti altri Paesi europei, perché l'Easa, l'agenzia europea che si occupa di vigilare sul trasporto aereo, sarebbe intenzionata a prendere la stessa decisione. Già ieri Cina, Indonesia, ...

Boeing 737 Max è sicuro? 2 incidenti in 5 mesi : Il Boeing 737 Max è il velivolo più venduto nella storia dell’azienda, sono 4700 gli ordini per altrettanti modelli dalle compagnie aeree di tutto il mondo. Uno dei velivoli commerciali più recente è però sotto indagine per due incidenti avvenuti a cinque mesi l’uno dall’altro. Ora, la domanda che tutti (Continua a leggere)L'articolo Boeing 737 Max è sicuro? 2 incidenti in 5 mesi è stato pubblicato su PantareiNews da Gianni ...

