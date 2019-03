Al Bano minaccia nazionale in Ucraina | Errore madornale Uomo di pace non

AlBano nella black list ucraina : «Minaccia la sicurezza nazionale» : Albano Carrisi Da cantante a pericolo pubblico. Sembra incredibile, ma in ucraina Albano Carrisi è considerato una minaccia alla sicurezza nazionale. Le mai nascoste simpatie filo-russe dell’artista pugliese hanno con ogni evidenza influito sulla decisione del Ministero della Cultura di Kiev, che – in base alle richieste del Consiglio di sicurezza e Difesa nazionale dell’ucraina, dei servizi di sicurezza ucraini e del Consiglio ...

Al Bano - l'Ucraina lo inserisce nella lista nera : 'Minaccia alla sicurezza nazionale' : Semplicemente non ho mai fatto niente né contro l'Ucraina né contro nessun altro Paese al mondo ", spiega. " Canto la pace e da uomo di pace mi sono sempre presentato. E continuerò ad esserlo perché ...

