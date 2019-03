Zinedine Zidane pronto a tornare al Real Madrid | “già oggi l’annuncio!”

sportfair

(Di lunedì 11 marzo 2019)potrebbealdopo qualche mese di stop, la clamorosa indiscrezione inizia a prendere piede in Spagnatorna sulla panchina del. Secondo i media spagnoli il club di Florentino Perez ufficializzeràstesso l’esonero di Santiago Solari e la decisione di affidare la squadra al francese. L’annuncio è atteso dopo le 18, quando cioè si riunirà la giunta direttiva del club.ha lasciato la panchina delcirca nove mesi fa dopo avere guidato i ‘blancos’ alla conquista di tre Champions League consecutive, oltre a un titolo in Liga, due Supercoppe europee, una Supercoppa di Spagna e due Mondiali per club., che ha già detto di sì a Florentino Perez, potrebbe dirigere il primo allenamento domani o al più tardi mercoledì. (Spr/AdnKronos)L'articolo...

