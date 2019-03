Sampdoria | Defrel ubriaco scappa dalla polizia e si schianta | patente ritirata - Sky TG24

Sampdoria - Defrel : ubriaco scappa ai controlli e gli viene ritirata la patente : L'attaccante della Sampdoria Grégoire Defrel è stato protagonista di una notte 'bravà con schianto in auto e patente ritirata. Secondo quanto ricostruito, il calciatore è scappato a un controllo della ...

Sampdoria - Defrel ubriaco alla guida scappa alla Polizia : (Foto del Secolo XIX) Sampdoria Defrel – Una notte di pura follia quella vissuta da Gregoire Defrel. L’attaccante della Sampdoria si è reso protagonista di un episodio molto grave che, sicuramente, non farà piacere alla dirigenza blucerchiata. L’attaccante francese della Sampdoria si è infatti schiantato con la sua auto – fortunatamente senza riportare danni fisici – dopo aver […] L'articolo Sampdoria, Defrel ...

Sampdoria - follia di Defrel nella notte : si ubriaca e va a sbattere con l’auto dopo aver forzato un posto di blocco : Patente ritirata per l’attaccante della Sampdoria, risultato con positivo all’alcool test dopo i rilievi della polizia notte movimentata in casa Sampdoria, Gregoire Defrel infatti si è reso protagonista di una situazione di cui il club blucerchiato avrebbe volentieri fatto a meno. Intorno alle 2, il giocatore è andato a sbattere con la propria auto in corso Europa, dopo essere scappato dalla polizia. Un inseguimento terminato ...

Sampdoria - tutti per Quagliarella - e il record - . Defrel favorito come spalla : tutti per Quagliarella: Giampaolo non teme l'effetto-primato ma, al contrario, è convinto che la maturità del suo capitano potrà aiutare Quagliarella a eguagliare, domani, il primato assoluto di ...

Sampdoria - il caso Defrel si fa sempre più intricato : Giampiero Pocetta, agente di Defrel, ha parlato delle possibili mosse di calciomercato della Sampdoria per quanto concerne l’attaccante Giampiero Pocetta, agente di Defrel, è stato interpellato in merito al futuro del proprio assistito, accostato a diversi club nelle ultime ore. Il procuratore di Defrel ha parlato ai microfoni di TeleNord dell’attaccante della Sampdoria: “E’ normale che piaccia a diversi club, ma ...

Calciomercato Sampdoria - Giampaolo : 'Defrel resta. Parte Kownacki' : La notizia era già nell'aria da tempo, ma adesso la conferma arriva direttamente da Marco Giampaolo: Dawid Kownacki lascerà la Sampdoria a gennaio . "Chi Parte tra Gregoire Defrel e Kownacki? Il ...

Serie A Sampdoria - Giampaolo : 'Defrel rimane - parte solo Kownacki' : GENOVA - ' La Coppa Italia è stata utile per riprendere. La sosta per noi e per la Fiorentina è stata meno lunga che per altre squadre. Sono state gare utili per tornare con la testa alla Serie A . Il ...

Sampdoria - dall'Inghilterra sicuri : Defrel vicino al Newcastle : dall'Inghilterra rimbalza la voce che l'attaccante della Sampdoria Gregoire Defrel sarebbe molto vicino al Newcastle di Rafa Benitez. Il giocatore attualmente è in prestito a Genova ma il suo ...

Calciomercato - la Sampdoria cambia strategia in uscita : via Defrel - Kownacki verso la permanenza : Sampdoria alle prese con un’uscita importante in attacco dopo l’arrivo di Gabbiadini alla corte di mister Giampaolo L’attacco della Sampdoria sta subendo un notevole mutamento in questo Calciomercato invernale. L’arrivo di Manolo Gabbiadini ha portato nuova linfa in rosa, ma a tale innesto corrisponderà per forza di cose un addio importante. Dapprima si pensava che a fare le valigie sarebbe stato Dawid Kownacki, al ...

Dubbio Sampdoria : Kownacki o Defrel? : GENOVA - In casa Sampdoria è l'ora delle partenze. Dopo il ritorno di Manolo Gabbiadini , non è un mistero che il club di Ferrero abbia la necessità di cedere un attaccante considerato di troppo nella ...

Sampdoria - assalto dalla Premier : Defrel nel mirino di tre club : Sampdoria costretta a fronteggiare gli assalti di tre club di Premier League per il centravanti ex Roma Defrel: la situazione La Sampdoria deve fronteggiare l’attacco ai suoi big in chiave calciomercato. Noto l’interesse di diversi club per Andersen, difensore in rampa di lancio, ma nelle ultime ore si è fatto notevole anche il pressing dalla Premier League per Defrel. Il centravanti è rinato sotto la guida di Giampaolo dopo il ...