Juventus | per Zidane ci sarebbe l' offerta dei bianconeri | rifiutato il Real

Blastingnews

(Di lunedì 11 marzo 2019) Molti tifosi juventini potrebbero vedere avverarsi un sogno molto presto. In queste ore Zinedineavrebbedi tornare ad allenare ilMadrid di Florentino Perez. Il club bianconero, infatti, come mette in evidenza il "Corriere dello Sport", starebbe provando concretamente a far sedere il francese sulla panchina bianconera. A questo scopo avrebbe anche avanzato unaformale.L'della Vecchia Signora I contatti tra Zizou e la dirigenza juventina siro accentuati nelle ultime settimane. Con il francese chegià venuto altre volte a Torino. Anche perché il ritorno diacclamato a furor di popolo dai tifosi juventini che avrebbero, oramai, abbandonato Massimiliano Allegri, come mette in evidenza "Calciomercato.com".La Vecchia Signora, quindi, simossa di conseguenza. E secondo quanto rivela il "Corriere dello Sport" ...

forumJuventus : Drughi: 'Martedì fuori la Voce', la Curva Sud canterà per #JuventusAtletico ?? - GoalItalia : Paolo Montero parla a Goal prima di #JuveAtletico ?? 'I bianconeri non hanno vinto la Champions per sfortuna' ?? 'C… - DiMarzio : 'L'unica possibilità per cui io vada via dal #ManCity è l'esonero'. #Guardiola allontana le voci di un suo passaggi… -