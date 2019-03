Juventus | Allegri | ' Ribaltare il 2-0 sarebbe un' impresa straordinaria'

Juventus-Atletico Madrid - Champions League 2019 : «Dovremo uscire dal campo senza rimpianti» - le parole di Allegri alla vigilia : Comincia ad avvertirsi la tensione dei grandi appuntamenti nell’aria torinese alla vigilia di Juventus-Atletico Madrid, partita di ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2018-2019 in cui la formazione bianconera dovrà rimontare il 2-0 subito all’andata per superare il turno e non abbandonare le proprie ambizioni in Europa. Nella consueta conferenza stampa sono intervenuti il tecnico Massimiliano Allegri e il capitano ...

Juventus Atletico Madrid conferenza Allegri : “Avere CR7 è un grande vantaggio.” : Juventus Atletico Madrid conferenza Allegri – E’ giorno di vigilia, la più importante fin qui della stagione, per la Juventus che domani sera si giocherà tutto nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. L’andata del Wanda Metropolitano ha lasciato in eredità un passivo difficile ma non impossibile da rimontare. Difficile perché l’Atletico Madrid […] L'articolo Juventus Atletico Madrid conferenza ...

Juventus - Allegri e Chiellini suonano la carica alla vigilia dell’incontro con l’Atletico : “avremo bisogno dei nostri tifosi” : Massimiliano Allegri e Giorgio Chiellini alla vigilia dell’incontro di Champions League valevole per il passaggio del turno della Juventus ai quarti di finale “Sono partite da vivere con entusiasmo inutile piangere sul latte versato. Sappiamo che non sarà facile e che ci vorrà anche un pizzico di fortuna, ma la vittoria ci potrebbe dare uno slancio incredibile verso la finale di giugno”. Così Giorgio Chiellini ha parlato ...

Lippi : 'La Juventus ha settanta vite - discutere Allegri è da manicomio' : L'ambiente della Juventus è più carico che mai e crede nella rimonta in Champions League. I bianconeri vogliono la grande rimonta e tutti dai tifosi, alla società, all'allenatore e i giocatori pensano di poter accedere ai quarti di finale della competizione europea. Ieri a suonare la carica ci ha pensato Cristiano Ronaldo che ai microfoni di Juventus TV ha chiesto l'aiuto del popolo bianconero. Oggi a dare ulteriore fiducia alla Vecchia Signora ...

Juventus-Atletico in… pillole : ecco perchè la squadra di Allegri può sperare nella qualificazione : E’ quasi finita l’attesa, si gioca il ritorno degli ottavi di finale di Champions League in campo la Juventus contro l’Atletico Madrid. La squadra di Allegri è reduce dal facile successo in campionato contro l’Udinese ma adesso sono chiamati da un’impresa ben più importante, ribaltare il 2-0 dell’andata contro la squadra di Simeone, tutte le speranze adesso sono sui bianconeri dopo l’eliminazione ...

Lippi : «La Juventus è immortale - vincere è il bel gioco di Allegri» : Intervista a Repubblica Intervista di Repubblica a Marcello Lippi in vista della partita di domani sera tra Juventus e Atletico Madrid. Lui che allenava i bianconeri quando, nel 2003, rimontarono il Real Madrid in semifinale e poi persero la finale a Manchester contro il Milan di Ancelotti. «La Juventus non è mai morta – dice -, dunque chi la dà per spacciata non la conosce. La Juve in un certo senso è immortale, soprattutto quando la ...

Juventus-Atletico - non solo Ronaldo : il piano di Allegri per battere Simeone : ...l'Atletico Madrid - un'impresa che nella sua storia non le è ancora riuscita - e ovviamente deve pensare a scardinare una difesa che non prende gol da quattro partite e che è tra le migliori al mondo.

Brio : 'Allegri ha ragione - la Juventus ha un centrocampo a parametro zero' : Siamo agli sgoccioli del countdown per Juventus-Atletico Madrid. Per tale ragione, gli addetti ai lavori non lesinano i pronostici, e tra questi c'è anche l'ex bianconero Sergio Brio, che in lunga intervista rilasciata a 'La Domenica Sportiva', in onda su Rai 2, ha fatto il punto sui temi caldi che 'agitano' il club di Andrea Agnelli. L'analisi dell'ottavo di ritorno In primo luogo l'ex difensore sottolinea che l'ottavo di ritorno non sarà per ...

Juventus-Atletico Madrid - Braida crede in Allegri “remuntada non impossibile” : Ariedo Braida, direttore sportivo del Barcellona, ha parlato della gara che domani sera la Juventus giocherà contro l’Atletico Madrid “Nel calcio tutto è possibile, la Juventus a mio avviso ha una partita dura ma non impossibile, in Spagna si parla di ‘remuntada’. E’ durissima ma nel calcio i miracoli possono accadere”. E’ il pensiero del direttore sportivo del Barcellona, Ariedo Braida, sul ...

Juventus-Atletico Madrid - Allegri in conferenza stampa col sogno rimonta : JUVENTUS ATLETICO Madrid – E’ giorno di vigilia, la più importante fin qui della stagione, per la Juventus che domani sera si giocherà tutto nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. L’andata del Wanda Metropolitano ha lasciato in eredità un passivo difficile ma non impossibile da rimontare. Difficile perché l’Atletico Madrid è una […] L'articolo Juventus-Atletico Madrid, Allegri in conferenza stampa ...