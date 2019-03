Imma Battaglia ed Eva Grimaldi matrimonio civile in vista

people24.myblog

(Di lunedì 11 marzo 2019) Evasi sposeranno con il ritoa maggio 2019, in un luogo ancora non definito dall’entourage, ma che quasi certamente sarà a Roma, dove la coppia convive da anni. L’unione tra le due, accompagnata dai due hashtag scelti dalla coppia ( #EvaWeddingDay e #LePromesseSpose ), era già stata annunciata lo scorso giugno 2018, ma la storia d’amore fu resa pubblica durante l’”Isola dei Famosi 2017”. Non ci sono tante notizie, se non quelle del wedding designer impegnato nell’organizzazione di quello che si preannuncia un grande evento. Top secret restano la data, il tema e la location, ma Enzo Miccio, abituato ai matrimoni sotto i riflettori, ha in mente già qualcosa. “Sarà unche parlerà di Eva e di, del loro amore, del loro percorso come coppia e delle loro passioni. Un vero e proprio inno alla semplicità e ...

