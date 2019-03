Atp Finals a Torino? Nuovi segnali dai 5 stelle | “accorciamo i tempi della burocrazia”

Atp Finals - Ilotte 'la partita è aperta' : TORINO, 11 MAR - "C'è un territorio che li vuole, per fortuna non è una partita chiusa. Stiamo vedendo con la sindaca come andare avanti". Così il presidente di Unioncamere Piemonte, Vincenzo Ilotte, ...

Tennis - Atp Finals : c'è la firma di Tria - Torino torna a sognare : Ha firmato anche il ministro dell'Economia Giovanni Tria. Era l'ultimo passaggio. Ora il decreto della presidenza del Consiglio dei ministri per il finanziamento alla candidatura di Torino all'organizzazione delle Atp Finals dal 2021 ...

Atp Finals - firmato decreto : Torino potrà competere per l’organizzazione : L’ultimo ostacolo è stato superato. Adesso Torino potrà competere con città come Londra, Tokyo, Singapore e Manchester per poter aggiudicarsi l’organizzazione delle Atp Finals, torneo internazionale di tennis che porta per cinque anni consecutivi gli otto migliori professionisti in circolazione nella città scelta. Dopo appelli e litigi, comunicati e silenzi, il governo ha dato il via libera allo stanziamento dei 78 milioni di euro necessari come ...

Giorgetti firma il decreto per l'Atp Finals a Torino : Giancarlo Giorgetti ha firmato il decreto della presidenza del Consiglio che 'stanzia 78 milioni di euro per la finali Atp a Torino'. Lo annuncia una nota di Palazzo Chigi, nella quale il ...

Atp Finals - svolta per Torino : arrivano sostegno e soldi dal Governo : ...i n extremis, come per le Olimpiadi, a garantire la candidatura italiana" queste le parole di Giorgetti che ha anche aggiunto: "È un fatto positivo per tutto lo sport italiano ma anche per le ...

Tennis - Atp Finals a Torino : firmato il decreto di candidatura - attesa per la decisione : ROMA - Una nota di Palazzo Chigi annuncia ufficialmente che sono stati stanziati " 78 milioni di euro per le finali Atp a Torino ". Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Giancarlo ...

Atp Finals - firmato il decreto per la candidatura di Torino : Così in una nota il sottosegretario alla presidenza con delega allo sport Giancarlo Giorgetti dopo la firma, di concerto col ministro dell'Economia Tria, del provvedimento che stanzia 78 milioni per ...

Atp Finals Torino : Giorgetti firma decreto per 78 milioni : Giancarlo Giorgetti ha firmato il decreto della presidenza del Consiglio che "stanzia 78 milioni di euro per la finali Atp a Torino". Lo annuncia una nota di Palazzo Chigi, nella quale il ...

Giorgetti firma il decreto per l'Atp Finals : Giancarlo Giorgetti ha firmato il decreto della presidenza del Consiglio che 'stanzia 78 milioni di euro per la finali Atp a Torino'. Lo annuncia una nota di Palazzo Chigi, nella quale il ...

Atp Finals - firmato il decreto per la candidatura di Torino : Così in una nota il sottosegretario alla presidenza con delega allo sport Giancarlo Giorgetti dopo la firma, di concerto col ministro dell'Economia Tria, del provvedimento che stanzia 78 milioni per ...

Atp Finals Torino - la soddisfazione della sindaca Appendino dopo il sì del governo : “è stata dura” : Chiara Appendino, sindaca di Torino, ha espresso la sua soddisfazione per la firma sul decreto che garantisce il sostegno economico alla candidatura per le ATP Finals “E’ stata dura ci sono ovviamente ancora passaggi da fare ma sono contenta, Torino ci ha creduto fin dall’inizio e continua a crederci“. Così la sindaca, Chiara Appendino, commentando la firma al decreto che garantisce il sostegno economico alla ...

Atp Finals - Giorgetti ha firmato il decreto : arriva il sì alla candidatura di Torino! : ATP Finals, il sottosegretario alla presidenza con delega allo sport Giancarlo Giorgetti ha dato l’ok per l’evento di Torino E’ stato perfezionato oggi il decreto ministeriale sottoscritto dal sottosegretario alla presidenza con delega allo sport Giancarlo Giorgetti e dal ministro dell’economia Giovanni Tria per stanziare 78 milioni di euro per la candidatura di Torino alle Atp Finals di tennis. Giorgetti esprime ...

Atp Finals – Torino torna in corsa : decreto approvato - dopo tanta incertezza c’è l’appoggio del Governo : dopo essere stata data per spacciata, la candidatura di Torino come sede ospitante delle ATP Finals torna clamorosamente in corsa: c’è l’appoggio del Governo Nella giornata di ieri, il mondo del tennis italiano ha vissuto delle vere e proprie ore di passione. L’argomento caldo è quello che ha accompagnato gli ultimi giorni: la candidatura di Torino come città ospitante le ATP Finals dal 2021 al 2025. Candidatura che è stata più volte sul ...

Atp Finals - Torino si gioca il tutto per tutto : è corsa contro il tempo! : ATP Finals a Torino dal 2021 al 2025? L’ipotesi sta riprendendo piede anche se bisognerà fare in fretta a mettere tutti i tasselli al loro posto La città di Torino, spinta dalla sindaca Appendino, vuole fortemente le ATP Finals, nonostante qualche screzio con il Governo saltato fuori nelle scorse settimane. Ad oggi però sembra esserci unità di intenti per ospitare dal 2021 al 2025 il prestigioso torneo che chiude la stagione ...