Agente Arancio | i sottoprodotti tossici continuano a inquinare il Vietnam

(Di lunedì 11 marzo 2019) La diossina contenuta nell'continua a far pesare i suoi effetti inquinanti in buona parte del territorio del.Gli aerei americani hanno lanciato 20 milioni di galloni di erbicidi in tutto ildurante la guerra: la diossina, un contaminante nell', persiste purtroppo ancora oggi con effetti devastanti, a conferma del perdurare dei pregiudizi sofferti dalle foreste pluviali, dalle zone umide e dalle terre coltivate del Paese.Ricordiamo come l’fosse in grado di defogliare la fitta vegetazione della giungla che nascondeva i Viet Cong, e che ha distrutto una parte delle colture alimentari del Paese. Tuttavia, è stato soprattutto il contaminante della diossina a danneggiare così tanti militariiti e statunitensi.Ora, un nuovo articolo realizzato dall'Università dell'Illinois e dalla Iowa State University documenta ...

