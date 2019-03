Scontro Gasperini-Ienca | l’allenatore dell’Atalanta fa chiarezza | “sberla? L’ho appena

sportfair

(Di domenica 10 marzo 2019)fra Gian Pieroe il segretario generale della Sampdoria, Massimo: l’allenatore dell’Atalanta faAnimi caldi durante Sampdoria-Atalanta. Dopo il rigore fischiato ai padroni dicasa, trasformato in seguito da Quagliarella, l’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero, è stato espulso per proteste. Nel tunnel degli spogliatoi,avrebbe colpito Massimo, segretario generale della Sampdoria, con uno schiaffo. Intervistato ai microfoni di Sky Sport, l’allenatore dell’Atalanta ha fattosull’accaduto: “è una persona che conosco bene, ha un passato genoano, è stato tanti anni al Genoa. Conosco anche tanti componenti della sua famiglia, non è una persona che non conosco e ho visto per la prima volta. Oggi me lo sono trovato di fronte dove probabilmente non poteva stare, mi ...

BabboleoNews : Giampaolo: 'L'Atalanta ha sfruttato meglio le occasioni'. Giallo sullo scontro Gasperini - Ienca #BabboleoNews,… - RadioBabboleo : Giampaolo: 'L'Atalanta ha sfruttato meglio le occasioni'. Giallo sullo scontro Gasperini - Ienca #BabboleoNews,… - calciomercatoit : ?? #SampdoriaAtalanta, è polemica: presunto scontro tra #Gasperini e il team manager blucerchiato -