Scade la proroga per i vaccini | senza domani scuole chiuse e multe salate

Aqua Film Festival : prorogata al 10 marzo la Scade nza per il bando gratuito : ... ma anche sollecitare i registi, come si propone una nuova sezione del Festival , a denunciare i disastri legati alla poca attenzione al mondo dell'acqua, i problemi legati ai dissesti idrogeologici e ...

Spesometro - c'è la proroga : nuove Scade nze anche per esterometro e Iva : E' arrivato il tanto atteso testo che fa slittare le scadenze degli adempimenti previste per il 28 febbraio: le nuove date e...

OCTAVIA/ Prorogata al 18 marzo la Scade nza per partecipare alla maratona fotografica : Per partecipare basta inviare la foto all'indirizzo e-mail info@consorzibraraschera.it o postarla su Instagram con l'hastag #braraschera OCTAVIA È stata Prorogata fino a lunedì 18 marzo la maratona ...

Prescrizione contributi Inps 2019 : proroga Scadenza - il testo del decreto : Prescrizione contributi Inps 2019: proroga scadenza, il testo del decreto testo Prescrizione contributi Inps Nella bozza di decreto contenente Quota 100 e il reddito di cittadinanza c’è spazio anche per la Prescrizione contributi Inps 2019. In particolare ne tratta l’articolo 19, che ha come oggetto il termine di Prescrizione dei contributi di previdenza e di assistenza sociale per le amministrazioni pubbliche. Sulla questione è intervenuto ...