Moto3 – Errore Fenati | Romano spiega cosa è successo nel Gp del Qatar

(Di domenica 10 marzo 2019)commenta il suoin pista durante il Gp deldi: le parole del 23enne di Ascoli Piceno Il primo weekend di gara del 2019 è stato ricco di emozioni per. Dopo la squalifica dello scorso anno il 23enne di Ascoli Piceno è tornato a gareggiare, riuscendo a lottare con i migliori in. A pochissimi giri dal termine, però,ha ricevuto un warning sullo schermo della sua moto, che lo ha portato ad un erroraccio. Il pilota ha infatti interpretato male il messaggio ricevuto e ha scontato la Long Lap Penalty, non richiesta.“Ho visto track limit, bisogna un attimo rodarsi, comunque sono molto contento perchè la moto andava veramente forte, la mia moto non l’avrei cambiata con nessun’altra moto, vuol dire che abbiamo lavorato bene, non abbiamo concretizzato, è ovvio ora le critiche, ma non ci pensiamo, adesso andiamo ...

OA_Sport : #moto3 Perché Romano Fenati ha percorso il long lap durante il GP del Qatar? L'errore di lettura sul monitor e la p… - Sport_Fair : Un errore che è costato carissimo a Fenati al #QatarGp - motograndprixit : Errore di strategia per lo Snipers Team #TonyArbolino #RomanoFenati #QatarGP -