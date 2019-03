Favoriti Strade Bianche 2019 | pronostico sul percorso

Strade Bianche 2019 - il borsino e la griglia di partenza dei Favoriti. Alaphilippe e Van Avermaet in prima fila - Nibali e Moscon speranze azzurre : L’attesa è finita! Prenderà il via tra poche ore la Strade Bianche 2019, storica corsa ciclistica che si svolge nella campagna toscana e che chiama ogni anno a raccolta le stelle del ciclismo mondiale. Il percorso, caratterizzato dall’alternanza di strappi durissimi e impegnativi tratti in sterrato, assicura sempre spettacolo e colpi di scena, per la gioia dei tifosi e degli appassionati italiani che affollano abitualmente le Strade ...

LIVE Strade Bianche 2019 in DIRETTA : Alaphilippe e Van Avermaet Favoriti - l’Italia punta su Nibali e Moscon : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Strade Bianche 2019, storica corsa ciclistica che si disputa nella campagna toscana e che costituisce uno dei primi grandi appuntamenti della stagione internazionale. Giunta alla sua tredicesima edizione, la classica italiana si è ormai consacrata come uno degli eventi più attesi non soltanto da parte di tifosi e appassionati, ma anche per gli stessi corridori. Il percorso infatti, ...

Strade Bianche 2019 : la prima volta di Julian Alaphilippe - il fuoriclasse francese tra i Favoriti della vigilia : Tra coloro che parteciperanno alla Strade Bianche 2019, spettacolare corsa ciclistica che si disputa nella campagna toscana e che dal 2017 rientra nel calendario dell’UCI World Tour, ci sarà anche un esordiente decisamente di lusso. Il francese Julian Alaphilippe ha infatti deciso di misurarsi per la prima volta in carriera con la storica classica italiana, il cui tracciato combina impegnativi tratti in sterrato e durissimi muri, che la ...

