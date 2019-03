ansa

(Di domenica 10 marzo 2019) Newsi sta pericolosamente avvicinando al. E per la prima volta in 40 anni lo spettro della bancarotta torna ad aleggiare sulla Grande Mela. E' l'allarme lanciato dagli ...

GiuseppeNava3 : Esperti, New York verso disastro finanziario - Mondo - ANSA - fisco24_info : Esperti, New York verso disastro finanziario: Fra fuga per tasse alte e aumento spesa, spettro bancarotta - Eugenio_Fortino : Usa, esperti: 'New York si avvia verso la bancarotta' - Tgcom24 -