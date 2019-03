ilfattoquotidiano

(Di domenica 10 marzo 2019) “Noto solo che più di uno non resiste alla tentazione di partecipare al gioco del io non c’ero e se c’ero dormivo. Oggi si iscrive a questo club il PresidenteRegione Lombardia, Attilio“. Il sindaco di Milano, Giuseppe, ha bruscamente replicato via Facebook aldalla Lombardia che, in un’intervista al CorriereSera, si è dichiarato completamente estraneo alle trattative per un ingresso dei sauditi nel Teatro allaa fronte di una fiche da 15 milioni di euro.Il presidente“dice che non ne sapeva nulla”, ha aggiuntocheè anche presidente. Quindi si è rivolto direttamente allombardo: “Presidente, ci spieghi una cosa. Visto che, è tutto verbalizzato, il cdadell’11 febbraio ha discussoquestione e che la Regione ha una rappresentante nel cda, ...

italianaradio1 : Arabi al vertice della Scala, è scontro Sala-Fontana. Il governatore: “Non sapevo nulla”, il sindaco: “Fa il furbo” - TutteLeNotizie : Arabi al vertice della Scala, è scontro Sala-Fontana. Il governatore: “Non sapevo nulla… - Noovyis : Un nuovo post (Arabi al vertice della Scala, è scontro Sala-Fontana. Il governatore: “Non sapevo nulla”, il sindaco… -