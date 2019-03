Qatar | nelle libere è subito Marquez Rossi in difficoltà

MotoGp – Dovizioso soddisfatto dopo il sesto posto nelle prove in Qatar : “ecco cosa mi rende così positivo” : Tutto l’ottimismo e la soddisfazione di Andrea Dovizioso al termine della prima giornata di prove libere del Gp del Qatar Il team Mission Winnow Ducati è tornato in pista in Qatar oggi sul circuito di Losail, teatro del primo round del Campionato Mondiale MotoGp 2019, per disputare le prime prove libere della stagione. Nell’arco delle due sessioni, sia Danilo Petrucci che Andrea Dovizioso hanno confermato la competitività già ...

MotoGP - GP Qatar : nelle prove libere Marquez è il più veloce - 6° Dovizioso - 16° Rossi : Il campione del mondo è 1° con 1:53.380 , il pilota della Yamaha è 2° a +0.474 . Difficilmente si riuscirà a battere il tempo di Marquez - di Redazione SkySport24 18:46 Attenzione a Marquez, sta per ...

MotoGp Qatar : Marquez guida nelle seconde libere - Rossi sedicesimo : LOSAIL - E' già battaglia a Losail per la prima prova della stagione di MotoGp: il duello si è acceso tra Marc Marquez e Maverick Vinales per centrare il miglior tempo nelle seconde libere, con il ...

VIDEO Valentino Rossi primo nelle prove libere GP Qatar 2019 - gli highlights e il giro veloce del Dottore : Valentino Rossi ha piazzato la zampata nel primo turno di prove libere valido per il GP del Qatar 2019, tappa d’apertura del Mondiale MotoGP. Il Dottore ha giganteggiato a Losail e ha siglato il miglior tempo contro ogni pronostico, facendo capire che la Yamaha è in salute e che il numero 46 è sempre in grado di stupire tutti a 40 anni. Il nove volte Campione del Mondo può guardare con fiducia al prosieguo del weekend e cercherà di ...

Gp Qatar : Fenati avanti nelle prime libere : Romano Fenati fa registrare il miglior tempo nelle prime prove libere della stagione. Il pilota dello Snipers Team, con il tempo di 2'05'917, e' stato il piu' veloce nella prima sessione di prove ...

MotoGp – Test Qatar - Day1 nel segno di Vinales : Valentino Rossi quinto - Marquez nelle retrovie [TEMPI] : Maverick Vinales segna il miglior tempo al termine della prima giornata di Test sul circuito di Losail, lo spagnolo in Qatar seguito da Rins e Dovizioso Il ritorno in pista di Jorge Lorenzo, la caduta di Marc Marquez ed il miglior tempo di Maverick Vinales. Questi sono i punti salienti di quanto accaduto oggi sul circuito di Losail, in occasione della prima giornata di Test di MotoGp in Qatar. I piloti scesi in pista per mettere alla prova ...