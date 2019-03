Nanga Parbat | Nardi e Ballard sono morti | individuati i corpi

Nanga Parbat - morti gli alpinisti Daniele Nardi e Tom Ballard : ... impossibile, che però non si è arreso e se non dovessi tornare il messaggio che arriva a mio figlio sia questo: non fermarti non arrenderti, datti da fare perché il mondo ha bisogno di persone ...

Nardi e Ballard morti sul Nanga Parbat : tutto sull’alpinista italiano - primo nato sotto il Po a scalare Everest e K2 : Alpinismo: addio a Daniele Nardi, primo nato sotto il Po a scalare Everest e K2 Il mondo dell’alpinismo piange la scomparsa di Daniele Nardi, la conferma del riconoscimento da parte di Alex Txikon e dei soccorritori dei corpi dello scalatore italiano e di Tom Ballard a circa 5900 metri sul Nanga Parbat, nel nord del Pakistan, spegne l’ultima fiammella di speranza. nato a Sezze, nel basso Lazio, il 24 giugno 1976, Nardi è il ...

Daniele Nardi e Tom Ballard sono ufficialmente morti sul Nanga Parbat - "individuati i corpi" : "Con grande dolore informo che le ricerche di Daniele Nardi e Tom Ballard sono terminate visto che Alex Txikon e la sua squadra hanno confermato che le sagome viste sul Mummery a circa 5.900 metri sono quelle di Daniele e Tom". Lo annuncia su Twitter l'ambasciatore italiano in Pakistan Giuseppe Pontecorvo.

