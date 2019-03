Verso Sampdoria-Atalanta | Quagliarella | Ramirez e Tonelli in gruppo

Sampdoria - Sau è atterrato a Milano : in giornata si dirigerà Verso Genova : Sampdoria SAU – L’ultimo rinforzo di mercato per la Sampdoria di Giampaolo è arrivato ieri, nelle ultime ore di mercato, a dar manforte ad una rosa che, in questa stagione, sta correndo verso un posto in Europa. E’ infatti iniziata l’avventura di Marco Sau con la società blucerchiata. L’ormai ex giocatore del Cagliari, è atterrato […] L'articolo Sampdoria, Sau è atterrato a Milano: in giornata si dirigerà ...

Mercato - Sampdoria : ecco Sau - Kownacki Verso il Fortuna Dusseldorf : Girandola di attaccanti in casa Samp. Il Mercato chiude alle 20 e il tempo stringe. Kownacki è stato accontentato e andrà al Fortuna Dusseldorf in prestito con diritto di riscatto a 12 milioni. Per ...